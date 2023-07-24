В минобороны РФ заявили, что минувшей ночью ВСУ атаковали объекты в оккупированном Крыму, выпустив 17 беспилотников

В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что украинская сторона выпустила 17 беспилотников.
По данным минобороны РФ, 14 БПЛА якобы "были подавлены средствами РЭБ" – 11 потерпели крушение в акватории Черного моря, еще три упали на территории полуострова.
Также в российском ведомстве утверждают, что три украинских дрона были уничтожены средствами ПВО.
В то же время в минобороны РФ умолчали о поражении склада боеприпасов в Джанкойском районе Крыма минувшей ночью, о чем утром заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.
Страна-агрессор Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.
В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе с территории Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
С лета 2022 года в оккупированном Крыму регулярно происходят взрывы, которые оккупанты чаще всего объясняют "работой ПВО".