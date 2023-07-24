В минобороны РФ заявили, что минувшей ночью ВСУ атаковали объекты в оккупированном Крыму, выпустив 17 беспилотников

В минобороны РФ умолчали о поражении склада боеприпасов в Джанкойском районе Крыма минувшей ночью Фото: depositphotos.com

В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что украинская сторона выпустила 17 беспилотников.

По данным минобороны РФ, 14 БПЛА якобы "были подавлены средствами РЭБ" – 11 потерпели крушение в акватории Черного моря, еще три упали на территории полуострова.

Также в российском ведомстве утверждают, что три украинских дрона были уничтожены средствами ПВО.

В то же время в минобороны РФ умолчали о поражении склада боеприпасов в Джанкойском районе Крыма минувшей ночью, о чем утром заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.