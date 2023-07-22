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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Взрыв на складе боеприпасов в Крыму: Чубаров сообщил, что людей отселяют за 10 км и дальше

В связи со взрывами на полуострове остановлено железнодорожное сообщение
В связи со взрывами на полуострове остановлено железнодорожное сообщение
Скриншот: Крымский ветер / Telegram

Из-за детонации боеприпасов в Красногвардейском районе оккупированного Крыма население эвакуируют в радиусе 10 и более километров. Об этом глава крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров 22 июля сообщил в Facebook.

По его словам, взрывы на месте удара по складу усиливаются. Население срочно эвакуируют по селам района.

"Части жителей Büyük Onlar / Октябрьского российские оккупанты приказали срочно выезжать в село Beşüyli/Пятихатки, которое находится в 10–13 км от места размещения складов", – написал он.

Чубаров подтвердил данные местных Telegram-каналов, что атаковано несколько военных объектов РФ на полуострове. Кроме хранилища боеприпасов, прилеты есть на нефтебазе и аэродроме в Октябрьском. Также взрывы зафиксированы в соседнем селе Новозуевка, добавил глава Меджлиса.

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Контекст:

О взрывах в Красногвардейском районе Крыма 22 июля сообщили местные Telegram–каналы. "Глава" российских коллаборантов Сергей Аксенов утром писал об атаке дронов по инфраструктурным объектам. Согласно источникам СМИ, остановлено движение на Керченском мосту.

Позже Аксенов заявил в Telegram об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП. Для "минимизации рисков" оккупанты остановили движение на Крымской железной дороге, сообщил он.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины днем 22 июля подтвердило попадание в склады и нефтебазу РФ в оккупированном Октябрьском. Оно также опубликовало видео, снятое очевидцем, на котором военные машины с символикой оккупантов на высокой скорости покидают место ЧП.

Теги: Крым, Меджлис, Рефат Чубаров, эвакуация, боеприпасы, взрывы
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