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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму из-за взрывов на складе боеприпасов остановлены поезда, объявлена эвакуация в центральной части полуострова

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В сети публикуют видео масштабного пожара
В сети публикуют видео масштабного пожара
Скриншот: Крымский ветер / Telegram

В Красногвардейском районе оккупированного Россией Крыма после взрывов на складе боеприпасов объявлена эвакуация населения. Об этом "глава" российских коллаборантов Сергей Аксенов объявил в Telegram.

По его словам, населению нужно покинуть территорию в радиусе 5 км от места ЧП, людей будут селить в пунктах временного размещения.

"Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге", – написал Аксенов.

Telegram-канал "Крымский ветер" публикует видео масштабного пожара в районе одной из железнодорожных станций. Он также подтверждает остановку поездов, следующих с материка на полуостров.

Позже управление стратегических коммуникаций (Стратком) Вооруженных сил Украины подтвердило попадание в склады и нефтебазу РФ в оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АРК). Оно также опубликовало видео, снятое очевидцем, на котором военные машины с символикой оккупантов на высокой скорости покидают место ЧП.

"Быстрей, быстрей, пацаны!" – слышно комментарий снимающего видео.

Контекст:

О взрывах в Красногвардейском районе Крыма 22 июля сообщили местные Telegram–каналы. Аксенов утром писал об атаке дронов по инфраструктурным объектам. Согласно источникам СМИ, остановлено движение на Керченском мосту.

Теги: Крым, Сергей Аксенов, железная дорога, эвакуация, боеприпасы, беспилотники, взрывы
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