В Крыму из-за взрывов на складе боеприпасов остановлены поезда, объявлена эвакуация в центральной части полуострова

По его словам, населению нужно покинуть территорию в радиусе 5 км от места ЧП, людей будут селить в пунктах временного размещения.
"Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге", – написал Аксенов.
Telegram-канал "Крымский ветер" публикует видео масштабного пожара в районе одной из железнодорожных станций. Он также подтверждает остановку поездов, следующих с материка на полуостров.
Позже управление стратегических коммуникаций (Стратком) Вооруженных сил Украины подтвердило попадание в склады и нефтебазу РФ в оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АРК). Оно также опубликовало видео, снятое очевидцем, на котором военные машины с символикой оккупантов на высокой скорости покидают место ЧП.
"Быстрей, быстрей, пацаны!" – слышно комментарий снимающего видео.
О взрывах в Красногвардейском районе Крыма 22 июля сообщили местные Telegram–каналы. Аксенов утром писал об атаке дронов по инфраструктурным объектам. Согласно источникам СМИ, остановлено движение на Керченском мосту.