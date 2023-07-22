В Крыму из-за взрывов на складе боеприпасов остановлены поезда, объявлена эвакуация в центральной части полуострова

По его словам, населению нужно покинуть территорию в радиусе 5 км от места ЧП, людей будут селить в пунктах временного размещения.

"Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге", – написал Аксенов.

Telegram-канал "Крымский ветер" публикует видео масштабного пожара в районе одной из железнодорожных станций. Он также подтверждает остановку поездов, следующих с материка на полуостров.

Позже управление стратегических коммуникаций (Стратком) Вооруженных сил Украины подтвердило попадание в склады и нефтебазу РФ в оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АРК). Оно также опубликовало видео, снятое очевидцем, на котором военные машины с символикой оккупантов на высокой скорости покидают место ЧП.

"Быстрей, быстрей, пацаны!" – слышно комментарий снимающего видео.