Появились спутниковые фотографии военного полигона в Крыму, где продолжается детонация

На спутниковых снимках за 19 июля видны последствия взрывов и пожаров. Это территория, которую военные эксперты идентифицировали как склад боеприпасов российской армии. Он находится недалеко от Старокрымского военного полигона в Кировском районе Крыма.
Пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило 20 июля, что детонация на полигоне происходит до сих пор, хотя и "значительно реже".
Профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве опубликовал в Twitter сравнение снимков полигона от 13-го и 19 июля.
July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.— * wtnv (@hwtnv) July 20, 2023
(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Утром 19 июля СМИ сообщили о том, что на Старокрымском полигоне в Кировском районе под Феодосией горит склад боеприпасов после атаки шести беспилотников. Оккупанты объявили эвакуацию в четырех населенных пунктах.