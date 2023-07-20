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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Появились спутниковые фотографии военного полигона в Крыму, где продолжается детонация

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На полигоне в Крыму продолжают детонировать боеприпасы
На полигоне в Крыму продолжают детонировать боеприпасы
Фото: Крымский ветер / Telegram

Спутник Planet Labs зафиксировал последствия взрывов, произошедших 19 июля на Старокрымском военном полигоне в оккупированном Крыму. Фото опубликовали "Схемы" (проект "Радіо Свобода") в Telegram.

На спутниковых снимках за 19 июля видны последствия взрывов и пожаров. Это территория, которую военные эксперты идентифицировали как склад боеприпасов российской армии. Он находится недалеко от Старокрымского военного полигона в Кировском районе Крыма.

Пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило 20 июля, что детонация на полигоне происходит до сих пор, хотя и "значительно реже".

Профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве опубликовал в Twitter сравнение снимков полигона от 13-го и 19 июля.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Утром 19 июля СМИ сообщили о том, что на Старокрымском полигоне в Кировском районе под Феодосией горит склад боеприпасов после атаки шести беспилотников. Оккупанты объявили эвакуацию в четырех населенных пунктах.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Крым, боеприпасы, полигон, война России против Украины, взрывы
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