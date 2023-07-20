Появились спутниковые фотографии военного полигона в Крыму, где продолжается детонация

На спутниковых снимках за 19 июля видны последствия взрывов и пожаров. Это территория, которую военные эксперты идентифицировали как склад боеприпасов российской армии. Он находится недалеко от Старокрымского военного полигона в Кировском районе Крыма.

Пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило 20 июля, что детонация на полигоне происходит до сих пор, хотя и "значительно реже".

Профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве опубликовал в Twitter сравнение снимков полигона от 13-го и 19 июля.

July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.

(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S — * wtnv (@hwtnv) July 20, 2023