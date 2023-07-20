В оккупированном Крыму заявили об атаке дроном и гибели подростка. В ОК "Юг" прокомментировали

По его словам, в результате удара беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. Подробностей или фотографий он не представил.
"Не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток", – говорится в сообщении.
Заявление Аксенова прокомментировала глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, который транслирует канал "Рада".
"Эти сообщения надо воспринимать с определенной дозой критики, критического мышления, поскольку для того, чтобы оправдать свою агрессию, враг может наращивать информационное давление, а безграничность их фантазии, особенно в том, что касается детей, нам известна", – сказала она.
В то же время, отвечая на вопрос о детонации склада взрывчатки в Крыму, которая началась 19 июля, Гуменюк подчеркнула: "Она будет продолжаться еще достаточно долго, и не только на этом объекте. Потому что сезон "бавовны" мы анонсировали, мы его продолжаем и с неприкрытым удовольствием наблюдаем, как она цветет".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Весной и летом 2023 года в Севастополе регулярно раздавались взрывы. Так, 29 апреля в оккупированном крымском Севастополе загорелась российская нефтебаза. По данным оккупантов, причина пожара – атака беспилотников. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что "бавовна" в Севастополе "является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани" Черкасской области.
Взрывы и стрельбу в Севастополе фиксировали ночью 24 апреля. Взрывы 24 апреля ВСУ назвали началом деоккупации Крыма, а 29 апреля – подготовительным этапом широкого украинского наступления.
В ночь на 16 июля и утром в Севастополе также прогремели взрывы. Незаконно назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что была отражена атака БПЛА в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.
В ночь на 18 июля, по словам Аксенова, Крым атаковали почти три десятка беспилотников.