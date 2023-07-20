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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму заявили об атаке дроном и гибели подростка. В ОК "Юг" прокомментировали

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В оккупированном Крыму в этом году регулярно звучат взрывы
В оккупированном Крыму в этом году регулярно звучат взрывы
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В ночь на 20 июля в результате удара дрона в аннексированном Крыму погибла девочка-подросток, заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, в результате удара беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. Подробностей или фотографий он не представил. 

"Не обошлось без жертв  погибла девочка-подросток",  говорится в сообщении. 

Заявление Аксенова прокомментировала глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, который транслирует канал "Рада".

"Эти сообщения надо воспринимать с определенной дозой критики, критического мышления, поскольку для того, чтобы оправдать свою агрессию, враг может наращивать информационное давление, а безграничность их фантазии, особенно в том, что касается детей, нам известна", – сказала она. 

В то же время, отвечая на вопрос о детонации склада взрывчатки в Крыму, которая началась 19 июля, Гуменюк подчеркнула: "Она будет продолжаться еще достаточно долго, и не только на этом объекте. Потому что сезон "бавовны" мы анонсировали, мы его продолжаем и с неприкрытым удовольствием наблюдаем, как она цветет".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Весной и летом 2023 года в Севастополе регулярно раздавались взрывы. Так, 29 апреля в оккупированном крымском Севастополе загорелась российская нефтебаза. По данным оккупантов, причина пожара – атака беспилотников. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что "бавовна" в Севастополе "является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани" Черкасской области.

Взрывы и стрельбу в Севастополе фиксировали ночью 24 апреля. Взрывы 24 апреля ВСУ назвали началом деоккупации Крыма, а 29 апреля – подготовительным этапом широкого украинского наступления.

В ночь на 16 июля и утром в Севастополе также прогремели взрывы. Незаконно назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что была отражена атака БПЛА в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.

В ночь на 18 июля, по словам Аксенова, Крым атаковали почти три десятка беспилотников.

Теги: Крым, беспилотники, война России против Украины, взрывы, Наталья Гуменюк
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