В оккупированном Крыму заявили об атаке дроном и гибели подростка. В ОК "Юг" прокомментировали

В оккупированном Крыму в этом году регулярно звучат взрывы Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

По его словам, в результате удара беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. Подробностей или фотографий он не представил.

"Не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток", – говорится в сообщении.

Заявление Аксенова прокомментировала глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, который транслирует канал "Рада".

"Эти сообщения надо воспринимать с определенной дозой критики, критического мышления, поскольку для того, чтобы оправдать свою агрессию, враг может наращивать информационное давление, а безграничность их фантазии, особенно в том, что касается детей, нам известна", – сказала она.

В то же время, отвечая на вопрос о детонации склада взрывчатки в Крыму, которая началась 19 июля, Гуменюк подчеркнула: "Она будет продолжаться еще достаточно долго, и не только на этом объекте. Потому что сезон "бавовны" мы анонсировали, мы его продолжаем и с неприкрытым удовольствием наблюдаем, как она цветет".