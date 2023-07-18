Аксенов заявляет, что Крым атаковали почти 30 беспилотников

По его словам, дроны были зафиксированы на восточной части полуострова. Главарь оккупантов утверждает, что они обезврежены.

"Силами ПВО сбиты девять БПЛА, еще 19 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", – написал он, добавив, что пострадавших нет.

О налете дронов на захваченный полуостров также сообщает минобороны РФ. По его данным, 17 беспилотников были сбиты средствами ПВО, а 11 – при помощи РЭБ.