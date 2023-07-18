Аксенов заявляет, что Крым атаковали почти 30 беспилотников

По его словам, дроны были зафиксированы на восточной части полуострова. Главарь оккупантов утверждает, что они обезврежены.
"Силами ПВО сбиты девять БПЛА, еще 19 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", – написал он, добавив, что пострадавших нет.
О налете дронов на захваченный полуостров также сообщает минобороны РФ. По его данным, 17 беспилотников были сбиты средствами ПВО, а 11 – при помощи РЭБ.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Весной и летом 2023 года в Севастополе регулярно раздавались взрывы. Так, 29 апреля в оккупированном крымском Севастополе загорелась российская нефтебаза. По данным оккупантов, причина пожара – атака беспилотников. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что "бавовна" в Севастополе "является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани" Черкасской области.
Взрывы и стрельбу в Севастополе фиксировали ночью 24 апреля. Взрывы 24 апреля ВСУ назвали началом деоккупации Крыма, а 29 апреля – подготовительным этапом широкого украинского наступления.
В ночь на 16 июля и утром в Севастополе также прогремели взрывы. Незаконно назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что была отражена атака БПЛА в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.