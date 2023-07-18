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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Аксенов заявляет, что Крым атаковали почти 30 беспилотников

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"Глава" Крыма заявил, что пострадавших нет
"Глава" Крыма заявил, что пострадавших нет
Фото: Аксёнов Z 82 / Telegram

Ночью захваченный Крым атаковали почти три десятка беспилотников. Об этом "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов утром 18 июля сообщил в Telegram.

По его словам, дроны были зафиксированы на восточной части полуострова. Главарь оккупантов утверждает, что они обезврежены.

"Силами ПВО сбиты девять БПЛА, еще 19 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", – написал он, добавив, что пострадавших нет. 

О налете дронов на захваченный полуостров также сообщает минобороны РФ. По его данным, 17 беспилотников были сбиты средствами ПВО, а 11 – при помощи РЭБ.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Весной и летом 2023 года в Севастополе регулярно раздавались взрывы. Так, 29 апреля в оккупированном крымском Севастополе загорелась российская нефтебаза. По данным оккупантов, причина пожара – атака беспилотников. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что "бавовна" в Севастополе "является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани" Черкасской области.

Взрывы и стрельбу в Севастополе фиксировали ночью 24 апреля. Взрывы 24 апреля ВСУ назвали началом деоккупации Крыма, а 29 апреля – подготовительным этапом широкого украинского наступления.

В ночь на 16 июля и утром в Севастополе также прогремели взрывы. Незаконно назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что была отражена атака БПЛА в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.

Теги: Крым, Сергей Аксенов, ПВО, беспилотники, минобороны РФ
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