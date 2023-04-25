Гуменюк о взрывах в Севастополе: Это можно считать началом освобождения Крыма

"Они пытаются защищать бухты, которые называют "родной гаванью". Но кто же нас может остановить, когда мы освобождаем свои земли? Надо понимать, что во время военной операции действительно есть интервал, когда поддерживается режим информационной тишины. Поэтому пока можно только видеть и верить своим глазам. Это можно считать началом освобождения Крыма", – отметила она.

Спикер добавила, что свои корабли Россия по-прежнему применяет ограниченно, осознавая их уязвимость.

"В море корабли врага пытаются держаться в ракетобезопасном для себя районе, по их мнению. Потому что уже не чувствуют "родную гавань" такой родной. Они чувствуют, что сезон "бавовны" и сезон активности "морских боевых карасей" в разгаре и действительно для них это определенный знак", – пояснила она.

По словам Гуменюк, местные жители оккупированных территорий юга Украины должны понимать, что процесс освобождения будет "особенным".

"Они смогут на себе почувствовать очень много особенностей того периода, который пережила вся материковая Украина в течение полномасштабного вторжения. Необходимо привыкать к сигналам воздушной тревоги, учиться на них правильно реагировать и уметь сохранить свою жизнь", – заявила спикер, добавив, что движение сопротивления в Крыму работает очень активно и сейчас его полномочия расширяются.

О взрывах и стрельбе ночью в Севастополе сообщали в соцсетях. В некоторых прибрежных домах взрывной волной выбило окна, повреждены рекламные конструкции, отмечал Telegram-канал "Крымский ветер". "Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Черноморский флот РФ отбил атаку надводных беспилотников. При этом Развожаев заявил, что беспилотники были обезврежены на внешнем рейде, хотя на видео в соцсетях, как выяснили OSINT-расследователи, попал взрыв в Стрелецкой бухте.

В минобороны РФ заявили, что надводных беспилотников (в терминологии МО РФ – "безэкипажных катеров"), атаковавших Севастополь, было три, все они уничтожены, у российского флота потерь нет.