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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гуменюк о взрывах в Севастополе: Это можно считать началом освобождения Крыма

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Гуменюк рассказала об особенностях деоккупации Крыма
Гуменюк рассказала об особенностях деоккупации Крыма
Скриншот: канал "Рада" / YouTube

Руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк 24 апреля в эфире национального телемарафона прокомментировала взрывы во временно оккупированном Севастополе ночью 24 апреля, пишет ТСН.ua.

"Они пытаются защищать бухты, которые называют "родной гаванью". Но кто же нас может остановить, когда мы освобождаем свои земли? Надо понимать, что во время военной операции действительно есть интервал, когда поддерживается режим информационной тишины. Поэтому пока можно только видеть и верить своим глазам. Это можно считать началом освобождения Крыма", – отметила она.

Спикер добавила, что свои корабли Россия по-прежнему применяет ограниченно, осознавая их уязвимость.

"В море корабли врага пытаются держаться в ракетобезопасном для себя районе, по их мнению. Потому что уже не чувствуют "родную гавань" такой родной. Они чувствуют, что сезон "бавовны" и сезон активности "морских боевых карасей" в разгаре и действительно для них это определенный знак", – пояснила она.

По словам Гуменюк, местные жители оккупированных территорий юга Украины должны понимать, что процесс освобождения будет "особенным".

"Они смогут на себе почувствовать очень много особенностей того периода, который пережила вся материковая Украина в течение полномасштабного вторжения. Необходимо привыкать к сигналам воздушной тревоги, учиться на них правильно реагировать и уметь сохранить свою жизнь", – заявила спикер, добавив, что движение сопротивления в Крыму работает очень активно и сейчас его полномочия расширяются.

О взрывах и стрельбе ночью в Севастополе сообщали в соцсетях. В некоторых прибрежных домах взрывной волной выбило окна, повреждены рекламные конструкции, отмечал Telegram-канал "Крымский ветер". "Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Черноморский флот РФ отбил атаку надводных беспилотников. При этом Развожаев заявил, что беспилотники были обезврежены на внешнем рейде, хотя на видео в соцсетях, как выяснили OSINT-расследователи, попал взрыв в Стрелецкой бухте.

В минобороны РФ заявили, что надводных беспилотников (в терминологии МО РФ – "безэкипажных катеров"), атаковавших Севастополь, было три, все они уничтожены, у российского флота потерь нет.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.

Теги: Россия, Крым, Украина, взрыв, Севастополь, Черное море, Черноморский флот РФ, оккупация, аннексия, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, деоккупация, дрон-камикадзе
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