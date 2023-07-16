"Атака была массированной и продолжительной". В Севастополе ночью и утром слышали взрывы, оккупанты сообщили о комбинированном обстреле БПЛА с моря и воздуха

Незаконно назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что была отражена атака БПЛА в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.
"Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде", – написал он.
По словам Развожаева, "атака была массированной и продолжительной".
Позже он уточнил в Telegram, что еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари.
В то же время, как проинформировал "Крымский ветер", часть БПЛА ПВО оккупантов все же пропустила.
Telegram-канал опубликовал видео комбинированной атаки дронами по Севастополю ночью и утром, в том числе – с моря.
По данным СМИ, в Севастополе почему-то закрыли рейд через бухту.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Весной и летом 2023 года в Севастополе регулярно раздавались взрывы. Так, 29 апреля в оккупированном крымском Севастополе загорелась российская нефтебаза. По данным оккупантов, причина пожара – атака беспилотников. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что "бавовна" в Севастополе "является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани" Черкасской области.
До этого взрывы и стрельбу в Севастополе фиксировали ночью 24 апреля. Взрывы 24 апреля ВСУ назвали началом деоккупации Крыма, а 29 апреля – подготовительным этапом широкого украинского наступления.