"Атака была массированной и продолжительной". В Севастополе ночью и утром слышали взрывы, оккупанты сообщили о комбинированном обстреле БПЛА с моря и воздуха

СМИ сообщили о комбинированной атаке дронами по Севастополю ночью и утром 16 июля Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Незаконно назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что была отражена атака БПЛА в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.

"Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде", – написал он.

По словам Развожаева, "атака была массированной и продолжительной".

Позже он уточнил в Telegram, что еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари.

В то же время, как проинформировал "Крымский ветер", часть БПЛА ПВО оккупантов все же пропустила.

Telegram-канал опубликовал видео комбинированной атаки дронами по Севастополю ночью и утром, в том числе – с моря.

По данным СМИ, в Севастополе почему-то закрыли рейд через бухту.