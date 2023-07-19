"Чистый цинизм, "живой щит" из своих граждан". Подоляк отреагировал на идею Москвы отправить российских "туристов" в Крым через оккупированные территории

"Чистый цинизм. Во время интенсивных боевых действий официальная Москва отправляет гражданских "туристов" через наиболее горячие точки в оккупированный Крым", – написал он.
По мнению советника главы ОП, страна-агрессор намеренно создает опасные ситуации, чтобы впоследствии обвинить Вооруженные силы Украины в гибели гражданских лиц.
"Что именно эти действия говорят о России? Это только стремление сделать "живой щит" из своих граждан. Каждый, у кого есть хоть капля здравого смысла, будет держаться подальше от адского украинского юга сегодня", – резюмировал Подоляк.
Чистий цинізм. Під час інтенсивних бойових дій офіційна Москва відправляє цивільних «туристів» найбільш гарячими точками до окупованого Криму, створюючи небезпечні ситуації, аби звинуватити Збройні Сили України у загибелі цивільних осіб. Що саме ці дії говорять про Росію? Це лише…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 19, 2023
Наземный маршрут из оккупированного Крыма, которым можно выехать в страну-агрессор РФ после повреждения Крымского моста через оккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины, регулярно обстреливается Вооруженными силами Украины. За последний месяц обстрелы фиксировались 22 раза, подсчитало российское издание "Верстка" в Telegram 17 июля.
В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки.
Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.
В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.
Для восстановления поврежденного в результате взрыва Крымского моста стране-агрессору России понадобится как минимум 1 млрд руб. (более $11 млн). Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 18 июля. До этого Хуснуллин говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению. Ночью 18 июля оккупанты открыли по уцелевшей части моста движение в реверсивном режиме.
8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.