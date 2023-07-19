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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чистый цинизм, "живой щит" из своих граждан". Подоляк отреагировал на идею Москвы отправить российских "туристов" в Крым через оккупированные территории

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Подоляк заявил о цинизме российских властей в связи с идеей отправлять желающих отдохнуть в Крыму россиян через временно оккупированный "сухопутный коридор"
Подоляк заявил о цинизме российских властей в связи с идеей отправлять желающих отдохнуть в Крыму россиян через временно оккупированный "сухопутный коридор"
Фото: president.gov.ua

Россия не жалеет своих граждан, предлагая им после взрывов на Крымском мосту добираться на отдых во временно оккупированный Крым через временно оккупированные территории юга Украины. Об этом 19 июля в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Чистый цинизм. Во время интенсивных боевых действий официальная Москва отправляет гражданских "туристов" через наиболее горячие точки в оккупированный Крым", – написал он.

По мнению советника главы ОП, страна-агрессор намеренно создает опасные ситуации, чтобы впоследствии обвинить Вооруженные силы Украины в гибели гражданских лиц.

"Что именно эти действия говорят о России? Это только стремление сделать "живой щит" из своих граждан. Каждый, у кого есть хоть капля здравого смысла, будет держаться подальше от адского украинского юга сегодня", – резюмировал Подоляк.

Наземный маршрут из оккупированного Крыма, которым можно выехать в страну-агрессор РФ после повреждения Крымского моста через оккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины, регулярно обстреливается Вооруженными силами Украины. За последний месяц обстрелы фиксировались 22 раза, подсчитало российское издание "Верстка" в Telegram 17 июля.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

Для восстановления поврежденного в результате взрыва Крымского моста стране-агрессору России понадобится как минимум 1 млрд руб. (более $11 млн). Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 18 июля. До этого Хуснуллин говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению. Ночью 18 июля оккупанты открыли по уцелевшей части моста движение в реверсивном режиме.

8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.

Теги: Крым, оккупация, провокации, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Крымский мост, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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