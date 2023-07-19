"Чистый цинизм, "живой щит" из своих граждан". Подоляк отреагировал на идею Москвы отправить российских "туристов" в Крым через оккупированные территории

Подоляк заявил о цинизме российских властей в связи с идеей отправлять желающих отдохнуть в Крыму россиян через временно оккупированный "сухопутный коридор" Фото: president.gov.ua

"Чистый цинизм. Во время интенсивных боевых действий официальная Москва отправляет гражданских "туристов" через наиболее горячие точки в оккупированный Крым", – написал он.

По мнению советника главы ОП, страна-агрессор намеренно создает опасные ситуации, чтобы впоследствии обвинить Вооруженные силы Украины в гибели гражданских лиц.

"Что именно эти действия говорят о России? Это только стремление сделать "живой щит" из своих граждан. Каждый, у кого есть хоть капля здравого смысла, будет держаться подальше от адского украинского юга сегодня", – резюмировал Подоляк.

Чистий цинізм. Під час інтенсивних бойових дій офіційна Москва відправляє цивільних «туристів» найбільш гарячими точками до окупованого Криму, створюючи небезпечні ситуації, аби звинуватити Збройні Сили України у загибелі цивільних осіб. Що саме ці дії говорять про Росію? Це лише… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 19, 2023

Наземный маршрут из оккупированного Крыма, которым можно выехать в страну-агрессор РФ после повреждения Крымского моста через оккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины, регулярно обстреливается Вооруженными силами Украины. За последний месяц обстрелы фиксировались 22 раза, подсчитало российское издание "Верстка" в Telegram 17 июля.