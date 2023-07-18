На Крымском мосту образовались очереди из сотен автомобилей – СМИ

Очереди на Крымский мост выросли до сотен автомобилей с каждой стороны. По данным "Русской службы BBC", со стороны Тамани в очереди примерно 400 автомобилей, со стороны Керчи – 320.
По данным пропагандистского агентства ТАСС, со стороны Крыма пробка протянулась более чем на 2 км. Агентство опубликовало видео очереди.
Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщает, что Россия сгоняет студентов с оккупированной части Запорожской области, чтобы они помогли автомобилистам в пробке на трассе в Крым.
"Все это преподносится как инициатива молодежи, но на самом деле все псевдообщественные движения по типу "Молодой гвардии" и другие оккупационные образования, в которые оккупанты записывают молодежь под разными предлогами, получили указание обеспечить массовку вдоль автодороги", – говорится в сообщении.
В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки.
Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.
В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин признал, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению.