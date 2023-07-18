На Крымском мосту образовались очереди из сотен автомобилей – СМИ

Очереди на Крымский мост выросли до сотен автомобилей с каждой стороны. По данным "Русской службы BBC", со стороны Тамани в очереди примерно 400 автомобилей, со стороны Керчи – 320.

По данным пропагандистского агентства ТАСС, со стороны Крыма пробка протянулась более чем на 2 км. Агентство опубликовало видео очереди.

Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщает, что Россия сгоняет студентов с оккупированной части Запорожской области, чтобы они помогли автомобилистам в пробке на трассе в Крым.

"Все это преподносится как инициатива молодежи, но на самом деле все псевдообщественные движения по типу "Молодой гвардии" и другие оккупационные образования, в которые оккупанты записывают молодежь под разными предлогами, получили указание обеспечить массовку вдоль автодороги", – говорится в сообщении.