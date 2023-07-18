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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Крымском мосту образовались очереди из сотен автомобилей – СМИ

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На Крымский мост выстроились очереди
На Крымский мост выстроились очереди
Скриншот: ASTRA /Telegram

Российское министерство транспорта заявило, что запустило двустороннее движение по одной полосе Крымского моста ночью 18 июля. После этого возле моста возникли длинные пробки, сообщает "Русская служба BBC".

Очереди на Крымский мост выросли до сотен автомобилей с каждой стороны. По данным "Русской службы BBC", со стороны Тамани в очереди примерно 400 автомобилей, со стороны Керчи – 320.

По данным пропагандистского агентства ТАСС, со стороны Крыма пробка протянулась более чем на 2 км. Агентство опубликовало видео очереди.

Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщает, что Россия сгоняет студентов с оккупированной части Запорожской области, чтобы они помогли автомобилистам в пробке на трассе в Крым.

"Все это преподносится как инициатива молодежи, но на самом деле все псевдообщественные движения по типу "Молодой гвардии" и другие оккупационные образования, в которые оккупанты записывают молодежь под разными предлогами, получили указание обеспечить массовку вдоль автодороги", – говорится в сообщении.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин признал, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Крым, пробки, война России против Украины, Крымский мост
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