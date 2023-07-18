ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В России заявили, что новый ремонт подорванного Крымского моста обойдется более чем в $11 млн

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Крымский мост подорвали второй раз за год
Крымский мост подорвали второй раз за год
Фото: ЕРА

Для восстановления пострадавшего в результате взрыва Крымского (Керченского) моста стране-агрессору России понадобится как минимум 1 млрд руб. (более $11 млн). Это следует из заявления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, озвученного 18 июля, его цитирует проект "Крым.Реалии".

"Уже вчера начали переброску труб, металлоконструкций из [российского города] Тольятти. За два месяца мы его построим. Сколько будет стоить? Пока мы видим 1 млрд руб. – 1,3 млрд руб. Это предварительные расчеты", – сказал российский чиновник.

Хуснуллин также объявил, что для ремонта Крымского моста придется построить временный мост длиной 250 метров, написал "Московский комсомолец".

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

По данным "Коммерсанта", в числе версий подрыва, которые проверяют российские следователи, – комбинированная атака: "вначале были направлены дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, которые обнаружили и встретили огнем защитники моста, а под их прикрытием удары были нанесены более совершенными штатными боевыми, а не самодельными аппаратами".

Хуснуллин говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению.

8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, взрыв, ремонт, мост, Крымский мост, Марат Хуснуллин
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