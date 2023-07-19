РосСМИ распространили сообщение от имени Буданова о "причастности" ГУР и ВСУ к взрывам в Крыму. В украинской разведке это назвали фейком

Как источник, российские СМИ указали Telegram-канал, названный именем начальника ГУР.
В сообщении от имени якобы Буданова говорится об успешно проведенной операции в Крыму.
"Враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе. Спасибо украинским патриотам в Крыму за дополнительные подробные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ", – сказано в сообщении.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии LIGA.net назвал сообщение от имени Буданова фейком.
По его словам, данный аккаунт в Telegram не имеет никакого отношения ни к украинской разведке, ни к ее начальнику.
Как указало СМИ, у Буданова в Telegram есть официальный канал, там комментариев о взрывах в Крыму нет.
Кроме того, начальник ГУР практически никогда не комментирует удары и операции Украины на оккупированных территориях, подчеркнула LIGA.net.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Весной и летом 2023 года в оккупированном крымском Севастополе регулярно раздавались взрывы. Так, 29 апреля в Севастополе загорелась российская нефтебаза. По данным оккупантов, причина пожара – атака беспилотников. В ГУР Минобороны Украины сказали, что "бавовна" в Севастополе "является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани" Черкасской области.
Взрывы и стрельбу в Севастополе фиксировали ночью 24 апреля. Взрывы 24 апреля ВСУ назвали началом деоккупации Крыма, а 29 апреля – подготовительным этапом широкого украинского наступления.
В ночь на 16 июля и утром в Севастополе также прогремели взрывы. Незаконно назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что была отражена атака БПЛА в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.
О том, что на Старокрымском полигоне в Кировском районе под Феодосией горит склад боеприпасов после атаки шести беспилотников, утром 19 июля сообщили СМИ. Оккупанты объявили эвакуацию в четырех населенных пунктах.