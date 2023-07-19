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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РосСМИ распространили сообщение от имени Буданова о "причастности" ГУР и ВСУ к взрывам в Крыму. В украинской разведке это назвали фейком

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СМИ сообщали утром 19 июля, что на Старокрымском полигоне в Кировском районе под Феодосией горит склад боеприпасов
СМИ сообщали утром 19 июля, что на Старокрымском полигоне в Кировском районе под Феодосией горит склад боеприпасов
Фото:: Крымский ветер / Telegram

РосСМИ, в частности – "Медуза", 19 июля распространили сообщение от имени главы украинской разведки Кирилла Буданова о якобы "причастности" ГУР Минобороны Украины и ВСУ к взрывам во временно оккупированном Крыму.

Как источник, российские СМИ указали Telegram-канал, названный именем начальника ГУР.

В сообщении от имени якобы Буданова говорится об успешно проведенной операции в Крыму.

"Враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе. Спасибо украинским патриотам в Крыму за дополнительные подробные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ", – сказано в сообщении.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии LIGA.net назвал сообщение от имени Буданова фейком.

По его словам, данный аккаунт в Telegram не имеет никакого отношения ни к украинской разведке, ни к ее начальнику.

Как указало СМИ, у Буданова в Telegram есть официальный канал, там комментариев о взрывах в Крыму нет.

Кроме того, начальник ГУР практически никогда не комментирует удары и операции Украины на оккупированных территориях, подчеркнула LIGA.net.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Весной и летом 2023 года в оккупированном крымском Севастополе регулярно раздавались взрывы. Так, 29 апреля в Севастополе загорелась российская нефтебаза. По данным оккупантов, причина пожара – атака беспилотников. В ГУР Минобороны Украины сказали, что "бавовна" в Севастополе "является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани" Черкасской области.

Взрывы и стрельбу в Севастополе фиксировали ночью 24 апреля. Взрывы 24 апреля ВСУ назвали началом деоккупации Крыма, а 29 апреля – подготовительным этапом широкого украинского наступления.

В ночь на 16 июля и утром в Севастополе также прогремели взрывы. Незаконно назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что была отражена атака БПЛА в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.

О том, что на Старокрымском полигоне в Кировском районе под Феодосией горит склад боеприпасов после атаки шести беспилотников, утром 19 июля сообщили СМИ. Оккупанты объявили эвакуацию в четырех населенных пунктах.

Теги: Крым, Украина, разведка, Андрей Юсов, боеприпасы, беспилотники, война России против Украины, взрывы, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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