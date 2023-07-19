РосСМИ распространили сообщение от имени Буданова о "причастности" ГУР и ВСУ к взрывам в Крыму. В украинской разведке это назвали фейком

СМИ сообщали утром 19 июля, что на Старокрымском полигоне в Кировском районе под Феодосией горит склад боеприпасов Фото:: Крымский ветер / Telegram

Как источник, российские СМИ указали Telegram-канал, названный именем начальника ГУР.

В сообщении от имени якобы Буданова говорится об успешно проведенной операции в Крыму.

"Враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе. Спасибо украинским патриотам в Крыму за дополнительные подробные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ", – сказано в сообщении.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии LIGA.net назвал сообщение от имени Буданова фейком.

По его словам, данный аккаунт в Telegram не имеет никакого отношения ни к украинской разведке, ни к ее начальнику.

Как указало СМИ, у Буданова в Telegram есть официальный канал, там комментариев о взрывах в Крыму нет.

Кроме того, начальник ГУР практически никогда не комментирует удары и операции Украины на оккупированных территориях, подчеркнула LIGA.net.