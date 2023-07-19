В Крыму горит склад боеприпасов. Оккупанты объявили эвакуацию в четырех населенных пунктах

По его данным, взрывную волну ощутили в Феодосии. По данным подписчиков, на автомобилях сработала сигнализация.
Канал опубликовал видео, на котором слышна множественная детонация и виден поднимающийся над полигоном дым.
"Глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram о перекрытии автомобильной трассы "Таврида" в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе.
Позже он объявил, что на востоке полуострова будут эвакуированы более 2 тыс. жителей из четырех населенных пунктов.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Весной и летом 2023 года в Севастополе регулярно раздавались взрывы. Так, 29 апреля в оккупированном крымском Севастополе загорелась российская нефтебаза. По данным оккупантов, причина пожара – атака беспилотников. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что "бавовна" в Севастополе "является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани" Черкасской области.
Взрывы и стрельбу в Севастополе фиксировали ночью 24 апреля. Взрывы 24 апреля ВСУ назвали началом деоккупации Крыма, а 29 апреля – подготовительным этапом широкого украинского наступления.
В ночь на 16 июля и утром в Севастополе также прогремели взрывы. Незаконно назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что была отражена атака БПЛА в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.