В Крыму горит склад боеприпасов. Оккупанты объявили эвакуацию в четырех населенных пунктах

По его данным, взрывную волну ощутили в Феодосии. По данным подписчиков, на автомобилях сработала сигнализация.

Канал опубликовал видео, на котором слышна множественная детонация и виден поднимающийся над полигоном дым.

"Глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram о перекрытии автомобильной трассы "Таврида" в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе.

Позже он объявил, что на востоке полуострова будут эвакуированы более 2 тыс. жителей из четырех населенных пунктов.