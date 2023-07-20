Гуменюк о Крымском мосте: Оккупанты стараются держать хорошую мину при плохой игре

"Полноценного восстановления еще не произошло. Но все же они стараются держать хорошую мину при плохой игре и понемногу запускают легковые автомобили по направлению Крымского моста", – сказала ГУменюк.

Ночью 18 июля оккупанты открыли по уцелевшей части моста движение в реверсивном режиме.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области и ранении их несовершеннолетней дочери.

Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ отметили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

Для восстановления поврежденного в результате взрыва Крымского моста стране-агрессору России понадобится как минимум 1 млрд руб. (более $11 млн). Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 18 июля. До этого Хуснуллин говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению.

8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.