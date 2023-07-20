В Крыму слышали взрывы в районе военных аэродромов, оккупанты заявили о сбитом беспилотнике

В Крыму, по данным "властей" полуострова, работала ПВО оккупантов Фото: "Крымский ветер" / Telegram (архив)

"Нам сообщают, что в Гвардейском очень шумно – там, где аэродром", – говорится в сообщении.

Также "очень громко", по данным очевидцев, на которые ссылается канал, было в районе военного аэродрома оккупантов в Новофедоровке неподалеку от города Саки на западе Крыма.

Проект "Радио Свобода" "Крым.Реалии" в Telegram также пишет о взрыве в Симферопольском районе Крыма (где находится Гвардейское), который пророссийские блогеры связывают с боевой работой российских оккупантов, подчеркивая, что независимая проверка этой информации невозможна.

"Крым.Реалии" также напоминает, что в Новофедоровке базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк (ОМШАП) ЧФ РФ.

Незаконный "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram сообщил, что в центральной части полуострова был сбит беспилотник. Ситуацию в Новофедоровке он не комментировал.

Украинские военные не комментировали информацию о взрывах в Крыму.

Ранее силы обороны Украины уже наносили удары по военным аэродромам в Гвардейском и Новофедоровке.