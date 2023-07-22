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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Крыму раздаются взрывы, остановлено движение по Керченскому мосту

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Три дня назад на оккупированном полуострове уже происходила массовая детонация снарядов
Три дня назад на оккупированном полуострове уже происходила массовая детонация снарядов
Фото: krymr.com (архив)

В Красногвардейском районе оккупированного Россией Крыма 22 июля раздаются взрывы Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев.

По его данным, "хлопки" слышны даже в соседнем районе. Канал отмечает, что в Новоивановке Красногвардейского района находится авиабаза Октябрьская, где расположен военный аэродром.

"Крым.Реалии" в Telegram публикует видео большого пожара, снятого очевидцами, и пишет, что БПЛА, кроме аэродрома, атаковали российскую нефтебазу.

Канал "ЧП / Крым" со ссылкой на транспортные службы пишет, что движение автотранспорта по Крымскому мосту, соединяющему РФ с полуостровом, временно перекрыто.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.

"Глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram об атаке дронов по инфраструктурным объектам Красногвардейского района.

Утром 19 июля СМИ сообщали, что на Старокрымском полигоне в Кировском районе под Феодосией загорелся склад боеприпасов после атаки шести беспилотников. Из-за массовой детонации боеприпасов оккупанты объявили эвакуацию в четырех населенных пунктах.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.

В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе с территории Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

С лета 2022 года в оккупированном Крыму регулярно происходят взрывы, которые оккупанты чаще всего объясняют "работой ПВО".

Теги: Крым, Сергей Аксенов, нефтебаза, авиабаза, взрывы, Крымский мост, российские оккупанты
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