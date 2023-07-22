В оккупированном Крыму раздаются взрывы, остановлено движение по Керченскому мосту

По его данным, "хлопки" слышны даже в соседнем районе. Канал отмечает, что в Новоивановке Красногвардейского района находится авиабаза Октябрьская, где расположен военный аэродром.
"Крым.Реалии" в Telegram публикует видео большого пожара, снятого очевидцами, и пишет, что БПЛА, кроме аэродрома, атаковали российскую нефтебазу.
Канал "ЧП / Крым" со ссылкой на транспортные службы пишет, что движение автотранспорта по Крымскому мосту, соединяющему РФ с полуостровом, временно перекрыто.
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
"Глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram об атаке дронов по инфраструктурным объектам Красногвардейского района.
Утром 19 июля СМИ сообщали, что на Старокрымском полигоне в Кировском районе под Феодосией загорелся склад боеприпасов после атаки шести беспилотников. Из-за массовой детонации боеприпасов оккупанты объявили эвакуацию в четырех населенных пунктах.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.
В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе с территории Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
С лета 2022 года в оккупированном Крыму регулярно происходят взрывы, которые оккупанты чаще всего объясняют "работой ПВО".