В оккупированном Крыму раздаются взрывы, остановлено движение по Керченскому мосту

Три дня назад на оккупированном полуострове уже происходила массовая детонация снарядов Фото: krymr.com (архив)

По его данным, "хлопки" слышны даже в соседнем районе. Канал отмечает, что в Новоивановке Красногвардейского района находится авиабаза Октябрьская, где расположен военный аэродром.

"Крым.Реалии" в Telegram публикует видео большого пожара, снятого очевидцами, и пишет, что БПЛА, кроме аэродрома, атаковали российскую нефтебазу.

Канал "ЧП / Крым" со ссылкой на транспортные службы пишет, что движение автотранспорта по Крымскому мосту, соединяющему РФ с полуостровом, временно перекрыто.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.

"Глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram об атаке дронов по инфраструктурным объектам Красногвардейского района.

Утром 19 июля СМИ сообщали, что на Старокрымском полигоне в Кировском районе под Феодосией загорелся склад боеприпасов после атаки шести беспилотников. Из-за массовой детонации боеприпасов оккупанты объявили эвакуацию в четырех населенных пунктах.