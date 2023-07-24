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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заявили о поражении склада боеприпасов в Крыму. В Джанкойском районе объявлена эвакуация

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По предварительной информации, которую обнародовал Аксенов, никто не пострадал
По предварительной информации, которую обнародовал Аксенов, никто не пострадал
Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

В Крыму поражен склад боеприпасов российских оккупантов. Об этом утром 24 июля в Telegram заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в небе над полуостровом российской ПВО якобы "сбито и подавлено" 11 украинских беспилотников.

"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", – написал Аксенов.

Он также сообщил, что из-за атаки на военный объект российских захватчиков объявлена эвакуация населения близлежащих сел в радиусе 5 км от "места ЧП в Джанкойском районе" в пункты временного размещения.

По предварительной информации, которую обнародовал Аксенов, никто не пострадал.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram опубликовал видео, снятое в Крыму. На месте взрыва виден темный дым.

Контекст:

Страна-агрессор Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.

В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе с территории Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

С лета 2022 года в оккупированном Крыму регулярно происходят взрывы, которые оккупанты чаще всего объясняют "работой ПВО".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, Сергей Аксенов, оккупация, ПВО, беспилотники, Андрей Цаплиенко, Джанкой, война России против Украины
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