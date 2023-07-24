Оккупанты заявили о поражении склада боеприпасов в Крыму. В Джанкойском районе объявлена эвакуация

По предварительной информации, которую обнародовал Аксенов, никто не пострадал Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

По его словам, в небе над полуостровом российской ПВО якобы "сбито и подавлено" 11 украинских беспилотников.

"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", – написал Аксенов.

Он также сообщил, что из-за атаки на военный объект российских захватчиков объявлена эвакуация населения близлежащих сел в радиусе 5 км от "места ЧП в Джанкойском районе" в пункты временного размещения.

По предварительной информации, которую обнародовал Аксенов, никто не пострадал.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram опубликовал видео, снятое в Крыму. На месте взрыва виден темный дым.