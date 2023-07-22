Гуменюк о взрывах в Крыму: Если раньше оккупанты слышали "хлопки", то сейчас это уже громкие "аплодисменты"

"Мы предупреждали, что сезон "бавовны" будет, будет громко, цветуще, колоритно, ярко. Пока все, что мы обещали, мы выполнили. Слово держим и дальше продвигаемся. Продвижение Сил обороны – это не только движение вдоль линии фронта и передвижение этой самой линии фронта – это движение и в глубоком тылу, где враг чувствует беспокойство. Если помните, сначала россияне то, о чем мы говорим "бавовна", называли "хлопками". Сейчас они уже слышат громкие "аплодисменты", потому что приближаются силы обороны", – сказала она.

Контекст: О взрывах в Красногвардейском районе Крыма 22 июля сообщили местные Telegram–каналы. Позже "глава" оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил об эвакуации населения в радиусе 5 км.ю Для "минимизации рисков" оккупанты остановили движение на крымской железной дороге, сообщил он. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины днем 22 июля подтвердило попадание в склады и нефтебазу РФ в оккупированном Октябрьском. Оно также опубликовало видео, снятое очевидцем, на котором военные машины с символикой оккупантов на высокой скорости покидают место ЧП.