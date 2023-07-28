Зеленский: История государственности Украины говорит о том, что нужно побеждать, а не останавливаться и торговаться

Зеленский отметил, что у украинской государственности более чем тысячелетняя история Фото предоставлено Офисом президента Украины

"Более чем тысячелетняя история нашей государственности говорит о том, что нужно именно побеждать. Не останавливаться, а побеждать. Не торговаться, а побеждать. Не надеяться на превратности судьбы, а побеждать и строить сильное государство", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что потенциал Украинского государства, вера украинцев в себя, оружие в их руках и их единство должны гарантировать сохранение государственности Украины и неповторение агрессии.

"Наша государственность – это наш ответ на потребность в безопасности и мире для Украины", – заявил Зеленский.

День украинской государственности отмечается 28 июля. Зеленский предлагал перенести его на 15 июля.