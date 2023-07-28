Зеленский: История государственности Украины говорит о том, что нужно побеждать, а не останавливаться и торговаться

"Более чем тысячелетняя история нашей государственности говорит о том, что нужно именно побеждать. Не останавливаться, а побеждать. Не торговаться, а побеждать. Не надеяться на превратности судьбы, а побеждать и строить сильное государство", – сказал Зеленский.
Президент Украины отметил, что потенциал Украинского государства, вера украинцев в себя, оружие в их руках и их единство должны гарантировать сохранение государственности Украины и неповторение агрессии.
"Наша государственность – это наш ответ на потребность в безопасности и мире для Украины", – заявил Зеленский.
День украинской государственности отмечается 28 июля. Зеленский предлагал перенести его на 15 июля.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении десяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили порядка 230 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.