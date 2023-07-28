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"Если кто-то хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет". Зеленский о лишении мандата нардепа Аристова

 
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Намерение чиновников или народных депутатов уехать куда-то за границу следует "проверять до секунды", заявил Зеленский
Намерение чиновников или народных депутатов уехать куда-то за границу следует "проверять до секунды", заявил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал справедливым то, что Верховная Рада 27 июля поддержала проект постановления №9530 о прекращении депутатских полномочий замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения 27 июля. Видео опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Киев. Сегодня минус один депутат Верховной Рады Украины. Справедливо", – сказал президент.

Он добавил, что намерение любого чиновника или народного депутата уехать куда-то за границу следует "проверять до секунды".

"Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет", – заявил Зеленский. 

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

24 июля журналисты "Слідства.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. У СМИ возник вопрос, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы.

В "Слуге народа" после публикации инициировали вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции.

25 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Аристов решил сложить мандат.

26 июля СБУ сообщила о проведении обысков у Аристова. По данным спецслужбы, нардеп отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки". Во время обысков у депутата нашли загранпаспорт с отметкой о выезде на Мальдивы. Правоохранители открыли уголовное производство.

В тот же день в Раду внесли постановление о лишении мандата нардепа Аристова.

27 июля генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении Аристову по факту внесения в официальный документ заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса).

Теги: Верховная Рада, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Офис президента Украины, Юрий Аристов
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