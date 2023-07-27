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"Новый антирекорд по количеству нардепов". Рада лишила мандата Аристова, отдыхавшего на Мальдивах

Аристов решил сложить мандат после сообщений СМИ о его отдыхе в середине июля на Мальдивах
Аристов решил сложить мандат после сообщений СМИ о его отдыхе в середине июля на Мальдивах
Фото: Юрій Арістов / Facebook

Верховная Рала Украины на заседании 27 июля поддержала проект постановления №9530 о прекращение депутатских полномочий нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова. Об этом в Telegram проинформировал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

За соответствующий документ проголосовали 320 нардепов.

"Новый антирекорд по количеству нардепов в парламенте – 402", – написал Железняк.

Контекст:

24 июля журналисты "Слідства.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа от "Слуги народа" Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. У СМИ возник вопрос, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы.

В "Слуге народа" после публикации инициировали вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции.

25 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Аристов решил сложить мандат.

26 июля СБУ сообщила о проведении обысков у Аристова. По данным спецслужбы, нардеп отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки".  Во время обысков у депутата нашли загранпаспорт с отметкой о выезде на Мальдивы. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог).

В тот же день в Раду внесли постановление о лишении мандата нардепа Аристова.

Теги: Верховная Рада, Украина, народные депутаты, антирекорд, парламент, мандат, Мальдивы, отдых, заседание, Юрий Аристов, Ярослав Железняк, нардеп
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