"Новый антирекорд по количеству нардепов". Рада лишила мандата Аристова, отдыхавшего на Мальдивах

За соответствующий документ проголосовали 320 нардепов.

"Новый антирекорд по количеству нардепов в парламенте – 402", – написал Железняк.

Контекст:

24 июля журналисты "Слідства.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа от "Слуги народа" Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. У СМИ возник вопрос, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы.

В "Слуге народа" после публикации инициировали вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции.

25 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Аристов решил сложить мандат.

26 июля СБУ сообщила о проведении обысков у Аристова. По данным спецслужбы, нардеп отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки". Во время обысков у депутата нашли загранпаспорт с отметкой о выезде на Мальдивы. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог).

В тот же день в Раду внесли постановление о лишении мандата нардепа Аристова.