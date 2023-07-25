СМИ заметили нардепа Аристова на Мальдивах. Арахамия инициировал приостановку его членства в "Слуге народа", а если подтвердится – заберут мандат

Стоимость проживания на двоих за одну ночь в Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 тыс. грн до 323 тыс. грн, также в отеле есть позиция за более 1 млн грн за одну ночь, отметили СМИ Фото: waldorfastoriamaldives.com

Пребывание нардепа в Waldorf Astoria Maldives подтвердили в отеле. После этого представители СМИ пытались связаться с Аристовым, но он не поднял трубку.

Отмечается, что пресс-секретарь Аристова Оксана Омельченко не смогла ответить на вопрос "Слідство.Інфо" о местонахождении нардепа и попросила прислать журналистский запрос, но так и не ответила на него.

"В частности, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы", – сказано в материале.

Стоимость проживания на двоих за одну ночь в Waldorf Astoria Maldives, согласно ценам на сервисе Booking.com, варьируется от 100 тыс. грн до 323 тыс. грн, также в отеле есть позиция за более 1 млн грн за одну ночь, проинформировало "Слідство.Інфо". В какой именно вилле отдыхал нардеп – неизвестно, подчеркнули журналисты.

7 июля в Facebook Аристов публиковал фото из Вильнюса (Литва).

"В оборонном комитете Сейма обсудили с коллегами поставки установок NASAMS, которые Литва приобрела для украинской армии. Планируются и другая помощь, которая укрепит нашу систему ПВО, а значит сохранит много жизней наших людей", – написал тогда нардеп.

Ситуацию с Аристовым в Telegram прокомментировал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

"Инициирую вопрос немедленного приостановления членства во фракции. Запрашиваю все документы по командировкам и проверяем всю информацию. В случае подтверждения, буду требовать немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата", – написал Арахамия.