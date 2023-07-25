СМИ заметили нардепа Аристова на Мальдивах. Арахамия инициировал приостановку его членства в "Слуге народа", а если подтвердится – заберут мандат

Пребывание нардепа в Waldorf Astoria Maldives подтвердили в отеле. После этого представители СМИ пытались связаться с Аристовым, но он не поднял трубку.
Отмечается, что пресс-секретарь Аристова Оксана Омельченко не смогла ответить на вопрос "Слідство.Інфо" о местонахождении нардепа и попросила прислать журналистский запрос, но так и не ответила на него.
"В частности, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы", – сказано в материале.
Стоимость проживания на двоих за одну ночь в Waldorf Astoria Maldives, согласно ценам на сервисе Booking.com, варьируется от 100 тыс. грн до 323 тыс. грн, также в отеле есть позиция за более 1 млн грн за одну ночь, проинформировало "Слідство.Інфо". В какой именно вилле отдыхал нардеп – неизвестно, подчеркнули журналисты.
7 июля в Facebook Аристов публиковал фото из Вильнюса (Литва).
"В оборонном комитете Сейма обсудили с коллегами поставки установок NASAMS, которые Литва приобрела для украинской армии. Планируются и другая помощь, которая укрепит нашу систему ПВО, а значит сохранит много жизней наших людей", – написал тогда нардеп.
Ситуацию с Аристовым в Telegram прокомментировал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
"Инициирую вопрос немедленного приостановления членства во фракции. Запрашиваю все документы по командировкам и проверяем всю информацию. В случае подтверждения, буду требовать немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата", – написал Арахамия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в вечернем видеообращении 26 января, что любой выезд за границу госчиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления "должен быть согласно соответствующего решения СНБО. "Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо", – указал глава государства.
До избрания в Раду по списку партии "Слуга народа" Аристов был бизнес-партнером Зеленского в бизнесе по импорту и реализации рыбы и морепродуктов, сообщали журналисты проекта "Наші гроші" в июне 2020 года.