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СМИ заметили нардепа Аристова на Мальдивах. Арахамия инициировал приостановку его членства в "Слуге народа", а если подтвердится – заберут мандат

Стоимость проживания на двоих за одну ночь в Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 тыс. грн до 323 тыс. грн, также в отеле есть позиция за более 1 млн грн за одну ночь, отметили СМИ
Стоимость проживания на двоих за одну ночь в Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 тыс. грн до 323 тыс. грн, также в отеле есть позиция за более 1 млн грн за одну ночь, отметили СМИ
Фото: waldorfastoriamaldives.com

Замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives (Мальдивы). Об этом 24 июля сообщили журналисты "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники.

Пребывание нардепа в Waldorf Astoria Maldives подтвердили в отеле. После этого представители СМИ пытались связаться с Аристовым, но он не поднял трубку.

Отмечается, что пресс-секретарь Аристова Оксана Омельченко не смогла ответить на вопрос "Слідство.Інфо" о местонахождении нардепа и попросила прислать журналистский запрос, но так и не ответила на него.

"В частности, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы", – сказано в материале.

Стоимость проживания на двоих за одну ночь в Waldorf Astoria Maldives, согласно ценам на сервисе Booking.com, варьируется от 100 тыс. грн до 323 тыс. грн, также в отеле есть позиция за более 1 млн грн за одну ночь, проинформировало "Слідство.Інфо". В какой именно вилле отдыхал нардеп – неизвестно, подчеркнули журналисты.

7 июля в Facebook Аристов публиковал фото из Вильнюса (Литва).

"В оборонном комитете Сейма обсудили с коллегами поставки установок NASAMS, которые Литва приобрела для украинской армии.  Планируются и другая помощь, которая укрепит нашу систему ПВО, а значит сохранит много жизней наших людей", – написал тогда нардеп.

https://www.facebook.com/yuaristov/posts/pfbid02fDwKkAWj7FMGFZ1MKZ3mJNAyG7uL4LMEWmsZiNezYwNhSKyumtb2WW74zXCtLQaDl

Ситуацию с Аристовым в Telegram прокомментировал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

"Инициирую вопрос немедленного приостановления членства во фракции. Запрашиваю все документы по командировкам и проверяем всю информацию. В случае подтверждения, буду требовать немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата", – написал Арахамия.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в вечернем видеообращении 26 января, что любой выезд за границу госчиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления "должен быть согласно соответствующего решения СНБО. "Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо", – указал глава государства.

До избрания в Раду по списку партии "Слуга народа" Аристов был бизнес-партнером Зеленского в бизнесе по импорту и реализации рыбы и морепродуктов, сообщали журналисты проекта "Наші гроші" в июне 2020 года.

Теги: Верховная Рада, СМИ, Украина, мандат, Мальдивы, отдых, Слуга народа, Давид Арахамия, членство, Юрий Аристов, нардеп
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