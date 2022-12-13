"Слуга народа" Пидласа возглавила бюджетный комитет ВР вместо Аристова

За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.

Принятый документ отзывает с должностей главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко, а Максима Ткаченко – с должности первого заместителя председателя комитета по вопросам прав человека, который исполнял обязанности его главы.

На их место избраны, соответственно, лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк и еще один представитель "слуг" – Андрей Задорожный. Последний перешел работать в комитет по правам человека из комитета по экологической политике.

Бюджетный комитет также сменил руководителя: вместо представителя "Слуги народа" Юрия Аристова его возглавила его коллега по партии Роксолана Пидласа. Сам Аристов будет работать теперь в комитете по нацбезопасности и обороне.

Кроме того, депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан стал заместителем главы комитета по вопросам экономического развития.