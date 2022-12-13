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ПОЛИТИКА

"Слуга народа" Пидласа возглавила бюджетный комитет ВР вместо Аристова

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Пидласа не раз признавалась одним из самых продуктивных нардепов
Пидласа не раз признавалась одним из самых продуктивных нардепов
Фото: Роксолана Підласа / Facebook

Верховная Рада Украины приняла постановление №8275 "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов ВР Украины девятого созыва", изменив руководящий состав отдельных парламентских комитетов.

За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.

Принятый документ отзывает с должностей главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко, а Максима Ткаченко –  с должности первого заместителя председателя комитета по вопросам прав человека, который исполнял обязанности его главы.

На их место избраны, соответственно, лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк и еще один представитель "слуг" – Андрей Задорожный. Последний перешел работать в комитет по правам человека из комитета по экологической политике.

Бюджетный комитет также сменил руководителя: вместо представителя "Слуги народа" Юрия Аристова его возглавила его коллега по партии Роксолана Пидласа. Сам Аристов будет работать теперь в комитете по нацбезопасности и обороне.

Кроме того, депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан стал заместителем главы комитета по вопросам экономического развития.

Контекст:

Аристов до избрания в Верховную Раду в 2019 году занимался бизнесом. В частности, был соучредителем сети кафе-баров Oysters Cava Bar, основателем ресторана Fish House и рыбных баров Fish House Bar, а также импортера свежей рыбы и морепродуктов ООО "Атлантик-ЮММА" и других компаний.

11 ноября нардеп заявил, что в квартиру, которую он арендует,  пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Он уточнил, что к нему лично у правоохранителей  "нет никаких претензий". Адвокаты Аристова  сообщили, что обыск проводятся в рамках уголовного производства, которое было открыто еще в прошлом году. Его суть в сообщении не уточнили, но подчеркнули, что обыск проводился с нарушениями.

Пидласа родилась в 1994 в Черкассах. Окончила факультет международной экономики Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Второе высшее образование получила в Киевской школе экономики по специальности "Публичная политика и управление". Во время работы в парламенте не раз признавалась одним из самых продуктивных нардепов.

Теги: Верховная Рада, бюджет, Андрей Задорожный, Максим Ткаченко, Слуга народа, Роксолана Пидласа, Елена Шуляк, Андрей Клочко, Юрий Аристов
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