"Слуга народа" Пидласа возглавила бюджетный комитет ВР вместо Аристова

За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.
Принятый документ отзывает с должностей главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко, а Максима Ткаченко – с должности первого заместителя председателя комитета по вопросам прав человека, который исполнял обязанности его главы.
На их место избраны, соответственно, лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк и еще один представитель "слуг" – Андрей Задорожный. Последний перешел работать в комитет по правам человека из комитета по экологической политике.
Бюджетный комитет также сменил руководителя: вместо представителя "Слуги народа" Юрия Аристова его возглавила его коллега по партии Роксолана Пидласа. Сам Аристов будет работать теперь в комитете по нацбезопасности и обороне.
Кроме того, депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан стал заместителем главы комитета по вопросам экономического развития.
Аристов до избрания в Верховную Раду в 2019 году занимался бизнесом. В частности, был соучредителем сети кафе-баров Oysters Cava Bar, основателем ресторана Fish House и рыбных баров Fish House Bar, а также импортера свежей рыбы и морепродуктов ООО "Атлантик-ЮММА" и других компаний.
11 ноября нардеп заявил, что в квартиру, которую он арендует, пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Он уточнил, что к нему лично у правоохранителей "нет никаких претензий". Адвокаты Аристова сообщили, что обыск проводятся в рамках уголовного производства, которое было открыто еще в прошлом году. Его суть в сообщении не уточнили, но подчеркнули, что обыск проводился с нарушениями.
Пидласа родилась в 1994 в Черкассах. Окончила факультет международной экономики Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Второе высшее образование получила в Киевской школе экономики по специальности "Публичная политика и управление". Во время работы в парламенте не раз признавалась одним из самых продуктивных нардепов.