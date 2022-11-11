"Ко мне лично нет никаких претензий". Глава бюджетного комитета Рады Аристов прокомментировал обыски ГБР в его квартире

Нардеп уточнил, что адрес этой квартиры внесен в его декларацию.

"В ГБР подчеркнули, что ко мне лично нет никаких претензий. О причинах обыска и деталях дела лучше смогут рассказать мои адвокаты из юридической компании "Миллер", – написал он.

Депутат отметил, что следователи забрали его телефон, что усложняет его работу.

"Утренние события в моей квартире точно не смогут омрачить сегодняшнее историческое событие! Херсон!" – добавил он.

В компании "Миллер" сообщили, что обыск проводятся в рамках уголовного производства, которое было открыто еще в прошлом году. Его суть в сообщении не уточнили, но подчеркнули, что обыск проводился с нарушениями.

Так, по данным "Миллер", сотрудники ГБР сломали дверь квартиры и изъяли телефон жены Аристова, с помощью которого эти действия снимали на видео. Кроме того, следователи не получили определения суда о разрешении – причем для обыска у народного депутата такое ходатайство должно быть согласовано с генеральным прокурором.

"Кроме того, депутату не сообщили суть продолжающегося следственного действия и не предложили добровольно выдать вещи, которые ищут. Впрочем, непонятно, есть ли у следователей намерение найти что-то конкретное и знают ли они, что ищут", – добавили юристы.

В компании подчеркнули, что проникновение в жилье без разрешения суда возможно только в неотложных случаях, требующих спасения жизни людей и имущества или непосредственного преследования лиц, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения.

"Важно, что в уголовном производстве, открытом в 2021 году, никакой неотложности нет", – говорится в сообщении.