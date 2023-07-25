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В Раду поступило заявление Аристова о сложении полномочий нардепа, его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании – Стефанчук

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Фото заявления Аристова (на фото) о сложении полномочий нардепа опубликовал Стефанчук
Фото заявления Аристова (на фото) о сложении полномочий нардепа опубликовал Стефанчук
Фото: Юрій Арістов / Facebook

В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины от "Слуги народа" Юрия Аристова о сложении им полномочий нардепа. Об этом 25 июля в Facebook проинформировал спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", – написал Стефанчук.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid032yKB8yhfn3PSF4f4fmeNY25THd6cg3QdEtbJy95LY4gfyPHwt1zZLsGoW3qt8b9il

24 июля журналисты "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. У СМИ возник вопрос, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы.

В "Слуге народа" после публикации инициировали вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции. "Запрашиваю все документы по командировкам, и проверяем всю информацию. В случае подтверждения буду требовать немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата", – отметил глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в вечернем видеообращении 26 января, что любой выезд за границу госчиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, "должен быть согласно соответствующему решению СНБО". "Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо", – указал глава государства.

До избрания в Раду по списку партии "Слуга народа" Аристов был бизнес-партнером Зеленского в бизнесе по импорту и реализации рыбы и морепродуктов, сообщали журналисты проекта "Наші гроші" в июне 2020 года.

Теги: Верховная Рада, Украина, скандал, мандат, Мальдивы, Слуга народа, Руслан Стефанчук, Юрий Аристов, нардеп
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