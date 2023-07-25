В Раду поступило заявление Аристова о сложении полномочий нардепа, его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании – Стефанчук

"Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", – написал Стефанчук.

24 июля журналисты "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. У СМИ возник вопрос, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы.

В "Слуге народа" после публикации инициировали вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции. "Запрашиваю все документы по командировкам, и проверяем всю информацию. В случае подтверждения буду требовать немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата", – отметил глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.