СБУ и ГБР провели у нардепа Аристова обыски

Следствие установило, что в середине июля Аристов находился в одной из гостиниц на Мальдивах Фото: ssu.gov.ua

Речь идет о заместителе главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. В пресс-релизе имя не указано, но, судя по обстоятельствам дела, обыски провели у нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова.

Следствие установило, что в середине июля депутат находился в одной из гостиниц на Мальдивах.

"По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины были внесены ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народного избранника. Подтверждено, что в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну. Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось. Также установлено, что депутат вместе с семьей – женой и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives", – говорится в сообщении.

Во время обысков у депутата нашли загранпаспорт с отметкой о выезде на Мальдивы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог).

Кроме этого, СБУ проверяет контакты нардепа во время его заграничной поездки.

"Также проверяется информация о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны. В случае выявления таких фактов каждому из них будет предоставлена соответствующая правовая квалификация, а виновные в нарушении действующего законодательства будут привлечены к ответственности", – добавили в пресс-центре.