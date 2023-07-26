СБУ и ГБР провели у нардепа Аристова обыски

Речь идет о заместителе главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. В пресс-релизе имя не указано, но, судя по обстоятельствам дела, обыски провели у нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова.
Следствие установило, что в середине июля депутат находился в одной из гостиниц на Мальдивах.
"По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины были внесены ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народного избранника. Подтверждено, что в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну. Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось. Также установлено, что депутат вместе с семьей – женой и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives", – говорится в сообщении.
Во время обысков у депутата нашли загранпаспорт с отметкой о выезде на Мальдивы.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог).
Кроме этого, СБУ проверяет контакты нардепа во время его заграничной поездки.
"Также проверяется информация о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны. В случае выявления таких фактов каждому из них будет предоставлена соответствующая правовая квалификация, а виновные в нарушении действующего законодательства будут привлечены к ответственности", – добавили в пресс-центре.
24 июля журналисты "Слідства.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. У СМИ возник вопрос, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы.
В "Слуге народа" после публикации инициировали вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции.
25 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Аристов решил сложить мандат.