"Стоимость меньше, чем день Аристова на Мальдивах". Омелян сообщил, что он в отпуске в Греции вместе с семьей, впервые с начала войны

Омелян отметил, что ушел в отпуск на две недели Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook

О том, что командир части, в которой служит Омелян, подписал ему разрешение на отпуск на Крите на 17 дней, написал в Facebook журналист Евгений Плинский.

По его словам, в июне подразделение Омеляна было отправлено на передовую, но экс-министра перевели в другое подразделение этой же воинской части в Ровенской области.

Плинский опубликовал справку, датированную 19 июля, в которой командование разрешает Омеляну поездку на Крит в город Ретимно. По информации журналиста, 21 июля экс-министр выехал из Украины через пункт пропуска "Устилуг" на границе в Польшей, сам отпуск продлится до 6 августа.

Омелян, комментируя сообщение Плинского, подчеркнул в Facebook, что если бы "был тщеславным человеком", то "искренне бы радовался", что через четыре года после отставки с должности министра его личная жизнь "до сих пор является предметом внимания власти".

"Господина Евгения Плинского информирую. С 24 февраля 2022 года нахожусь в рядах территориальной обороны ВСУ. Выполнял боевые задачи вокруг Киева, на юге и востоке Украины. С июня 2023 года являюсь офицером 104-й бригады ТрО, куда перевелся со многими побратимами из 251-го батальона 241-й бригады ТрО. В отпуск ушел на две недели, согласно действующему законодательству, впервые за полтора года", – указал Омелян.

Он добавил, что находится в Греции вместе с семьей.

"Стоимость этого отпуска составляет меньше, чем один день [нардепа от "Слуги народа" Юрия] Аристова на Мальдивах или [бизнесмена Игоря] Коломойского в Киеве, – отметил Омелян. – Очень надеюсь, что господин Плинский вместе с другими новоотставленными чиновниками в ближайшее время придут мне на подмогу в ВСУ и собственным примером покажут, как правильно обороняться и идти в наступление".