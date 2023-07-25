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"Стоимость меньше, чем день Аристова на Мальдивах". Омелян сообщил, что он в отпуске в Греции вместе с семьей, впервые с начала войны

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Омелян отметил, что ушел в отпуск на две недели
Омелян отметил, что ушел в отпуск на две недели
Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, который служит в ВСУ, сообщил 25 июля в Facebook, что ушел на две недели в отпуск впервые с начала полномасштабной войны.

О том, что командир части, в которой служит Омелян, подписал ему разрешение на отпуск на Крите на 17 дней, написал в Facebook журналист Евгений Плинский.

По его словам, в июне подразделение Омеляна было отправлено на передовую, но экс-министра перевели в другое подразделение этой же воинской части в Ровенской области.

Плинский опубликовал справку, датированную 19 июля, в которой командование разрешает Омеляну поездку на Крит в город Ретимно. По информации журналиста, 21 июля экс-министр выехал из Украины через пункт пропуска "Устилуг" на границе в Польшей, сам отпуск продлится до 6 августа.

Омелян, комментируя сообщение Плинского, подчеркнул в Facebook, что если бы "был тщеславным человеком", то "искренне бы радовался", что через четыре года после отставки с должности министра его личная жизнь "до сих пор является предметом внимания власти".

"Господина Евгения Плинского информирую. С 24 февраля 2022 года нахожусь в рядах территориальной обороны ВСУ. Выполнял боевые задачи вокруг Киева, на юге и востоке Украины. С июня 2023 года являюсь офицером 104-й бригады ТрО, куда перевелся со многими побратимами из 251-го батальона 241-й бригады ТрО. В отпуск ушел на две недели, согласно действующему законодательству, впервые за полтора года", – указал Омелян.

Он добавил, что находится в Греции вместе с семьей.

"Стоимость этого отпуска составляет меньше, чем один день [нардепа от "Слуги народа" Юрия] Аристова на Мальдивах или [бизнесмена Игоря] Коломойского в Киеве, – отметил Омелян. – Очень надеюсь, что господин Плинский вместе с другими новоотставленными чиновниками в ближайшее время придут мне на подмогу в ВСУ и собственным примером покажут, как правильно обороняться и идти в наступление".

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/pfbid0jEjRfNjvCCFK4kE8ob1KPsFErYchhKaS37yWq5KDhq3bYa1VQ2jkD5gXecwe9g6l

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений.

Зеленский заявлял в вечернем видеообращении 26 января 2023 года, что любой выезд за границу госчиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, "должен быть согласно соответствующего решения СНБО. "Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет", – указал глава государства.

24 июля журналисты "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. У СМИ возник вопрос, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы.

Как рассказали журналисты "Слідство.Інфо", стоимость проживания на двоих за одну ночь в Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 тыс. до 323 тыс. грн, также в отеле есть позиция за более чем 1 млн грн за одну ночь. В какой именно вилле отдыхал Аристов, неизвестно, подчеркнули журналисты.

На следующий день после публикации материала, 25 июля, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия инициировал приостановку членства Аристова в этой фракции.

В тот же день Аристов написал заявление в Раду о сложении полномочий нардепа. Его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Теги: Украина, Греция, запрет, военное положение, журналисты, ВСУ, Владимир Омелян, Мальдивы, отдых, Юрий Аристов, Евгений Плинский, нардеп
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