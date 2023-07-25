ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Журналист Плинский заявил, что экс-министр инфраструктуры Омелян, который служит в ВСУ, полетел в отпуск на Крит

Омелян был министром инфраструктуры в 2016 2019 годах
Омелян был министром инфраструктуры в 2016–2019 годах
Фото: mtu.gov.ua

Командир части, в которой служит бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, подписал ему разрешение на отпуск на Крите на 17 дней, заявил в своем Facebook журналист Евгений Плинский.

Он сообщил, что раньше Омелян служил в 251-м батальоне, а сейчас переведен в 104-ю бригаду ВСУ. 

"Прямо накануне отпуска подразделение Омеляна, а именно в июне 2023 года, было отправлено на передовую. Господина Омеляна сразу перевели в другое подразделение этой же воинской части, но уже в Ровенской области, тем самым сохранив его в тылу. Ну и как после такого нервного стресса не отдохнуть?" – написал Плинский.

Журналист опубликовал справку, датированную 19 июля, в которой командование разрешает Омеляну поездку на Крит в город Ретимно. Фрагмент документа, на котором виден адрес на Крите и кто подписал документ, на фото заблюрен. Но Плинский утверждает, что разрешение выдал полковник Сергей Каспров.

"Нет, отпуск – конечно, дело святое, особенно для наших защитников. Но здесь дело немного другое. Во-первых, бойцы подразделения, в котором "служит" Омелян, говорят, что назвать его пребывание в подразделении службой очень сложно. Они уверяют, что большинство времени этот уважаемый господин занимается личными делами по месту жительства", – заявил он.

По информации Плинского, Омелян 21 июля выехал из Украины через пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей. Отпуск продлится до 6 августа. 

"Интересно посмотреть, будут ли в это время происходить включения в эфир "5 канала" бойца ВСУ Омеляна с комментариями", – написал журналист.

https://www.facebook.com/plinskiymedia/posts/pfbid0ea3RP4X6Q7t9YWvHbLnDT135bP1NxxW7YrSPX5YdD4RrcFGb7vwaoc9gWuq9YDFxl

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизациюВоенное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений.

Теги: ВСУ, Владимир Омелян, Крит, Евгений Плинский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это для вас, кто помнит нас". Кудлай обнародовала раритетное фото с Билоножко
"Это для вас, кто помнит нас". Кудлай обнародовала раритетное фото с Билоножко
Как засолить огурцы в бочке. Проверенный рецепт "без трехдневного выкисания" с точными пропорциями соли и воды
Как засолить огурцы в бочке. Проверенный рецепт "без трехдневного выкисания" с точными пропорциями соли и воды
Галина ГРИШИНА
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег
Галина ГРИШИНА
Этот препарат уничтожит пырей, осот и еще 300 видов сорняков на вашем участке. Эксперты рассказали, чем после сбора урожая обработать огород
Этот препарат уничтожит пырей, осот и еще 300 видов сорняков на вашем участке. Эксперты рассказали, чем после сбора урожая обработать огород
Галина ГРИШИНА
Мозговая показала фото женщин ее семьи по линии мамы
Мозговая показала фото женщин ее семьи по линии мамы
Матовый беж с изящным декором. Видеоурок эффектного маникюра
Матовый беж с изящным декором. Видеоурок эффектного маникюра
Как сочетать принты. Советы стилиста
Как сочетать принты. Советы стилиста
Концерт Ани Лорак в Турции отменили по требованию украинцев
Концерт Ани Лорак в Турции отменили по требованию украинцев
Галина ГРИШИНА
Жижченко о Виннике: Война стала маркером. Она показала, какой ты человек
Жижченко о Виннике: Война стала маркером. Она показала, какой ты человек
Галина ГРИШИНА
"Мне быть бабушкой – за честь". 37-летняя Зорий показала, как выглядят внуки 57-летнего Резникова. Фото
"Мне быть бабушкой – за честь". 37-летняя Зорий показала, как выглядят внуки 57-летнего Резникова. Фото
Галина ГРИШИНА
Никитюк показала вторую часть сериала, снятого после скандала с Горбуновым
Никитюк показала вторую часть сериала, снятого после скандала с Горбуновым
"Продолжай сиять, девочка". Хайек показала архивное фото с Лопес
"Продолжай сиять, девочка". Хайек показала архивное фото с Лопес
Как избежать отеков на лице. Советы эксперта
Как избежать отеков на лице. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
Эти три привычки являются причиной поврежденных волос. Эксперты рассказали, как ухаживать за волосами перед сном
Эти три привычки являются причиной поврежденных волос. Эксперты рассказали, как ухаживать за волосами перед сном
Галина ГРИШИНА
Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском
39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (175281)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (152600)
3
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак (106064)
4
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке (86052)
5
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (83745)
6
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (63760)
7
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото (58780)
8
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал (51042)
 
 
 
 