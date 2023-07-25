Журналист Плинский заявил, что экс-министр инфраструктуры Омелян, который служит в ВСУ, полетел в отпуск на Крит

Он сообщил, что раньше Омелян служил в 251-м батальоне, а сейчас переведен в 104-ю бригаду ВСУ.

"Прямо накануне отпуска подразделение Омеляна, а именно в июне 2023 года, было отправлено на передовую. Господина Омеляна сразу перевели в другое подразделение этой же воинской части, но уже в Ровенской области, тем самым сохранив его в тылу. Ну и как после такого нервного стресса не отдохнуть?" – написал Плинский.

Журналист опубликовал справку, датированную 19 июля, в которой командование разрешает Омеляну поездку на Крит в город Ретимно. Фрагмент документа, на котором виден адрес на Крите и кто подписал документ, на фото заблюрен. Но Плинский утверждает, что разрешение выдал полковник Сергей Каспров.

"Нет, отпуск – конечно, дело святое, особенно для наших защитников. Но здесь дело немного другое. Во-первых, бойцы подразделения, в котором "служит" Омелян, говорят, что назвать его пребывание в подразделении службой очень сложно. Они уверяют, что большинство времени этот уважаемый господин занимается личными делами по месту жительства", – заявил он.

По информации Плинского, Омелян 21 июля выехал из Украины через пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей. Отпуск продлится до 6 августа.

"Интересно посмотреть, будут ли в это время происходить включения в эфир "5 канала" бойца ВСУ Омеляна с комментариями", – написал журналист.