Экс-министр инфраструктуры из правительства Гройсмана заявил, что Верховный Суд окончательно оправдал его по делу нанесения убытков госбюджету

Омелян потребовал назвать тех, кто "очернял его имя" Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook

По словам экс-чиновника, решение ВСУ окончательное и пересмотру не подлежит.

"Надеюсь, что у Национального антикоррупционного бюро Украины хватит смелости, чтобы публично извиниться, а внутренняя проверка и, вскоре, внешний независимый аудит выяснят, по чьему распоряжению детектив фабриковал против меня дело, а пресс-служба очерняла мое имя", – написал он.

ВАКС оправдал Омеляна 18 октября 2021 года, не найдя состава преступления в издании нормативно-правового акта, уменьшающего портовые сборы. Суд заявил об отсутствии в действиях экс-министра состава преступления, а предъявленное обвинение признал недоказанным.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) тогда заявила в Facebook, что воспользуется правом апелляции в Верховном Суде.