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Экс-министр инфраструктуры из правительства Гройсмана заявил, что Верховный Суд окончательно оправдал его по делу нанесения убытков госбюджету

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Омелян потребовал назвать тех, кто "очернял его имя"
Омелян потребовал назвать тех, кто "очернял его имя"
Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян 28 марта сообщил в Facebook, что Верховный Суд Украины подтвердил оправдательный приговор, вынесенный в отношении него Высшим антикоррупционным судом по делу о нанесению убытков государству путем уменьшения портовых сборов.

По словам экс-чиновника, решение ВСУ окончательное и пересмотру не подлежит.

"Надеюсь, что у Национального антикоррупционного бюро Украины хватит смелости, чтобы публично извиниться, а внутренняя проверка и, вскоре, внешний независимый аудит выяснят, по чьему распоряжению детектив фабриковал против меня дело, а пресс-служба очерняла мое имя", – написал он.

ВАКС оправдал Омеляна 18 октября 2021 года, не найдя состава преступления в издании нормативно-правового акта, уменьшающего портовые сборы. Суд заявил об отсутствии в действиях экс-министра состава преступления, а предъявленное обвинение признал недоказанным.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) тогда заявила в Facebook, что воспользуется правом апелляции в Верховном Суде.

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/pfbid0pnSVncXdzVVRgpMTCLw3zjRsV4DYy1BDRwrPsVDtUTGzJ6RtGypqTZz6QtJfUAQ3l

Контекст:

Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года.

Экс-министра подозревали в причастности к непоступлению в госбюджет Украины в 2018 году 30,4 млн грн. Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр, подчеркивали в САП. Из ожидаемых 203,5 млн грн бюджет получил в 2018 году 173,1 млн грн.

9 ноября 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала дело Омеляна в Высший антикоррупционный суд.

Экс-министр инфраструктуры также фигурировал в деле о недостоверном декларировании, которое ВАКС закрыл в августе 2020 года.

Теги: госбюджет, Министерство инфраструктуры, Верховный Суд, приговор, апелляция, Владимир Омелян, НАБУ, обвинение, САП, ВАКС
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