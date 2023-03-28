Экс-министр инфраструктуры из правительства Гройсмана заявил, что Верховный Суд окончательно оправдал его по делу нанесения убытков госбюджету

По словам экс-чиновника, решение ВСУ окончательное и пересмотру не подлежит.
"Надеюсь, что у Национального антикоррупционного бюро Украины хватит смелости, чтобы публично извиниться, а внутренняя проверка и, вскоре, внешний независимый аудит выяснят, по чьему распоряжению детектив фабриковал против меня дело, а пресс-служба очерняла мое имя", – написал он.
ВАКС оправдал Омеляна 18 октября 2021 года, не найдя состава преступления в издании нормативно-правового акта, уменьшающего портовые сборы. Суд заявил об отсутствии в действиях экс-министра состава преступления, а предъявленное обвинение признал недоказанным.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) тогда заявила в Facebook, что воспользуется правом апелляции в Верховном Суде.
Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года.
Экс-министра подозревали в причастности к непоступлению в госбюджет Украины в 2018 году 30,4 млн грн. Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр, подчеркивали в САП. Из ожидаемых 203,5 млн грн бюджет получил в 2018 году 173,1 млн грн.
9 ноября 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала дело Омеляна в Высший антикоррупционный суд.
Экс-министр инфраструктуры также фигурировал в деле о недостоверном декларировании, которое ВАКС закрыл в августе 2020 года.