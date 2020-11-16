В деле Омеляна огласили обвинительный акт – САП

Сегодня состоялось подготовительное заседание в Высшем антикоррупционном суде по делу экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которого подозревают в причастности к недополучению 30,4 млн грн в госбюджет. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины.

В Высшем антикоррупционном суде Украины 16 ноября состоялось подготовительное заседание по делу бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, в заседании принимал участие прокурор Cпециализированной антикррупционной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

Прокурор САП огласил обвинительный акт по делу экс-министра, которого подозревают в причастности к недополучению средств государственным бюджетом Украины.

По результатам подготовительного заседания коллегия судей ВАКС назначила рассмотрение дела по существу и фактически его начала. Суд объявил перерыв до 18 ноября, сказано в сообщении.

Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года. Экс-министра подозревают в причастности к непоступлению в госбюджет Украины в 2018 году 30,4 млн грн. Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов – административный, является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада. Из ожидаемых 203,5 млн грн бюджет получил 173,1 млн грн.

9 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура передала дело Омеляна в Высший антикоррупционный суд.

Экс-министр инфраструктуры также фигурировал в деле о недостоверном декларировании, его ВАКС закрыл в августе 2020 года.