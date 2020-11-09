Омелян заявил, что ему предлагали перспективную должность, если он не будет критиковать Зеленского

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, которого подозревают в причастности к недополучению средств в госбюджет, заявил, что дело против него пошло в ход после того, как он отказался не критиковать президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака.

Омеляна подозревают в причастности к непоступлению в госбюджет Украины в 2018 году 30,4 млн грн. Фото: EPA

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает дело в отношении себя политически мотивированным. Об этом он 9 ноября написал в Facebook.

"Самое смешное и самое печальное в этой истории, что в течение первой недели, когда мне вручили подозрение, мне предложили очень неплохую и перспективную должность с прекрасным, как для меня, финансовым обеспечением. В пакете с должностью шло предложение прекратить политическое преследование правоохранительными органами, если я перестану критиковать [президента Украины Владимира] Зеленского и [главу Офиса президента Андрея] Ермака", – отметил экс-министр.

Он подчеркнул, что отклонил это предложение, после этого дело пошло в ход.

Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года. Экс-министра подозревают в причастности к непоступлению в госбюджет Украины в 2018 году 30,4 млн грн. Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов – административный, является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада. Из ожидаемых 203,5 млн грн бюджет получил 173,1 млн грн.

9 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура передала дело Омеляна в Высший антикоррупционный суд.

Экс-министр инфраструктуры также фигурировал в деле о недостоверном декларировании, его ВАКС закрыл в августе 2020 года.