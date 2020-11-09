ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Омелян заявил, что ему предлагали перспективную должность, если он не будет критиковать Зеленского

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, которого подозревают в причастности к недополучению средств в госбюджет, заявил, что дело против него пошло в ход после того, как он отказался не критиковать президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Омеляна подозревают в причастности к непоступлению в госбюджет Украины в 2018 году 30,4 млн грн.
Омеляна подозревают в причастности к непоступлению в госбюджет Украины в 2018 году 30,4 млн грн.
Фото: EPA

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает дело в отношении себя политически мотивированным. Об этом он 9 ноября написал в Facebook.

"Самое смешное и самое печальное в этой истории, что в течение первой недели, когда мне вручили подозрение, мне предложили очень неплохую и перспективную должность с прекрасным, как для меня, финансовым обеспечением. В пакете с должностью шло предложение прекратить политическое преследование правоохранительными органами, если я перестану критиковать [президента Украины Владимира] Зеленского и [главу Офиса президента Андрея] Ермака", – отметил экс-министр.

Он подчеркнул, что отклонил это предложение, после этого дело пошло в ход.

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158157197713439

Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года. Экс-министра подозревают в причастности к непоступлению в госбюджет Украины в 2018 году 30,4 млн грн. Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов – административный, является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада. Из ожидаемых 203,5 млн грн бюджет получил 173,1 млн грн.

9 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура передала дело Омеляна в Высший антикоррупционный суд.

Экс-министр инфраструктуры также фигурировал в деле о недостоверном декларировании, его ВАКС закрыл в августе 2020 года.

Теги: Украина, госбюджет, правоохранители, Владимир Зеленский, Владимир Омелян, антикоррупционная прокуратура, инфраструктура, преследование, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
  Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
  Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Супруги Бекхэм устроили в сети шуточную перепалку из-за сапог
Супруги Бекхэм устроили в сети шуточную перепалку из-за сапог
"Прошу дать мне совет". Седокова заявила о важном периоде в своей жизни
"Прошу дать мне совет". Седокова заявила о важном периоде в своей жизни
"Уехала в Лос-Анджелес". Горянский рассказал, где учится его дочь
"Уехала в Лос-Анджелес". Горянский рассказал, где учится его дочь
Выбывший из "Танцев со звездами" Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше
Выбывший из "Танцев со звездами" Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе
В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе
Федосеева-Шукшина приревновала Алибасова к помощнице и подала на развод
Федосеева-Шукшина приревновала Алибасова к помощнице и подала на развод
Тарзан заявил, что знает о существовании видео, на котором запечатлен в компании двух девушек – СМИ
Тарзан заявил, что знает о существовании видео, на котором запечатлен в компании двух девушек – СМИ
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
"Светлая память". Билык показала архивное фото родителей
"Светлая память". Билык показала архивное фото родителей
Петросян отреагировал на слухи о личной жизни
Петросян отреагировал на слухи о личной жизни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
"У меня корона". Анатолий Анатолич рассказал, как у него проявляется COVID-19
"У меня корона". Анатолий Анатолич рассказал, как у него проявляется COVID-19
"Они такие одинаковые", "Какие красивые девочки". Меладзе представил новый состав "ВИА Гры"
"Они такие одинаковые", "Какие красивые девочки". Меладзе представил новый состав "ВИА Гры"
Кондратюк: После Крыма и Донбасса россияне посягнули еще и на борщ!
Кондратюк: После Крыма и Донбасса россияне посягнули еще и на борщ!
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS