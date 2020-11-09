Дело Омеляна передали в антикоррупционный суд – САП

Экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна подозревают в причастности к недополучению средств в госбюджет. Его дело Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Высший антикоррупционный суд.

В Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины передали материалы дела в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом 9 ноября в Facebook проинформировала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Прокуроры САП по материалам досудебного расследования детективов НАБУ направили в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины, незаконные действия которого привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн", – говорится в сообщении.

В антикоррупционном ведомстве отметили, что, по данным следствия, в декабре 2017 года Омелян (его фамилию САП не называет) издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%.

"Один из этих сборов – административный – является доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры", – объяснили в САП.

О времени подготовительного заседания ВАКС по делу Омеляна САП пообещала сообщить дополнительно.

Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года.

Экс-министр инфраструктуры также фигурировал в деле о недостоверном декларировании, его ВАКС закрыл в августе 2020 года. Подозрение в этом уголовном производстве на тот момент министру объявляли в сентябре 2018 года.