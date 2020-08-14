НАБУ завершило расследование по делу Омеляна

Экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну объявлено подозрение в связи с указом об уменьшении портовых сборов на 20%. В Национальном антикоррупционном бюро считают, что это решение привело к уменьшению поступлений в госбюджет Украины в 2018 году.

Снижение Омеляном портового сбора на 20% привело в тому, что госбюджет недополучил 30,5 млн грн, считают в НАБУ Фото: EPA

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 14 августа.

Омеляну открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия экс-министра квалифицированы по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Украины (Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах), отмечено в сообщении.

По данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов – административный, является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада.

"Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры", – подчеркнули в НАБУ.

Решение экс-министра привело к непоступлению в госбюджет Украины в 2018 году 30,4 млн грн. Из ожидаемых 203,5 млн грн бюджет получил 173,1 млн грн.

"Эти данные подтверждены Госудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели", – проинформировали в антикоррупционном бюро.

Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года.

В отношении него было открыто уголовное производство. 13 сентября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании доходов (ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. После этого в апреле 2019 года суд закрыл производство о незаконном обогащении Омеляна. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что производство закрыто только в части незаконного обогащения, а обвинения в недостоверном декларировании будет рассматривать суд. Дело передано в Высший антикоррупционный суд.

12 июня в дом к Омеляну пришли с обысками представители Госбюро расследований. В ведомстве отметили, что следственные действия у экс-министра были связаны с расследованием уголовного производства по факту похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко в 2014 году, сам экс-министр в деле не фигурирует.