ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле о портовых сборах, антикоррупционная прокуратура обжалует приговор

Суд установил отсутствие в действиях экс-министра обязательных элементов состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 (издание нормативно-правовых актов, незаконно уменьшающих поступление бюджета в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
"Суд признает обвиняемого Омеляна невиновным в совершении инкриминируемого ему преступления, а предъявленное обвинение – недоказанным… Суд определил Омеляна Владимира Владимировича признать невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 УК, и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", – говорится в оглашенном приговоре суда.
Приговор может быть обжалован в апелляционной палате ВАКС. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уже заявила в Facebook, что воспользуется этим правом.
"Прокурор САП не соглашается с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции", – говорится в сообщении.
Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года.
Экс-министра подозревали в причастности к непоступлению в госбюджет Украины в 2018 году 30,4 млн грн. Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр, подчеркивают в САП. Из ожидаемых 203,5 млн грн бюджет получил в 2018 году 173,1 млн грн.
9 ноября 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала дело Омеляна в Высший антикоррупционный суд.
Экс-министр инфраструктуры также фигурировал в деле о недостоверном декларировании, которое ВАКС закрыл в августе 2020 года.