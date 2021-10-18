ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле о портовых сборах, антикоррупционная прокуратура обжалует приговор

Суд установил отсутствие в действиях экс-министра обязательных элементов состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 (издание нормативно-правовых актов, незаконно уменьшающих поступление бюджета в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

"Суд признает обвиняемого Омеляна невиновным в совершении инкриминируемого ему преступления, а предъявленное обвинение – недоказанным… Суд определил Омеляна Владимира Владимировича признать невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 УК, и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", – говорится в оглашенном приговоре суда.

Приговор может быть обжалован в апелляционной палате ВАКС. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уже заявила в Facebook, что воспользуется этим правом.

"Прокурор САП не соглашается с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции", – говорится в сообщении.