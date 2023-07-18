Омелян: Россия занимается государственным пиратством. Но мы видим, что этот шантаж уже не удается

Владимир Омелян: Я не думаю, что Россия осмелилась бы атаковать турецкие боевые корабли, потому что это было бы фактически прямым ударом по НАТО Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook

"Россия занимается государственным пиратством. Это черноморское Сомали – государство, которое откровенно шантажирует уничтожением мирных гражданских судов ради того, чтобы достичь каких-то своих геополитических целей. Но мы видим, что этот шантаж уже не удается", – сказал бывший министр.

Он считает, что при этом желание или нежелание России разблокировать судоходство уже мало на что влияют.

"На этом этапе было бы достаточно, чтобы Турция просто как государство сказала, что ей это надоело, и на сопровождение морским судам в рамках коридора отправила один-два своих фрегата. Я не думаю, что Россия осмелилась бы атаковать турецкие боевые корабли, потому что это было бы фактически прямым ударом по НАТО. А мы действительно видим очень интересную, стремительную динамику в отношениях Турции с Западом. И я был бы не против, чтобы Черное море тоже стало внутренним морем НАТО", – сказал Омелян.

Он считает, что Украина должна больше работать с партнерами на международных площадках по этому вопросу.

"Я очень надеялся, что на Лондонской мирной конференции этот вопрос будет тоже поднят. Но мне кажется, что правительство, несмотря на победные реляции, существенно недоработало на этом мероприятии. Потому что мы слышали, что будет расширен спектр военных или так называемых военных страховок для восстановления Украины, но в контексте морской торговли я не услышал никаких сдвигов. Сама Украина не вытянет этот вопрос. Тут должен быть сложный механизм координации с нашими союзниками, перестраховки таких рисков. Я думаю, что шансы достаточно высокие для этого, чтобы это было решено", – заявил экс-министр.