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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Омелян: Россия занимается государственным пиратством. Но мы видим, что этот шантаж уже не удается

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Владимир Омелян: Я не думаю, что Россия осмелилась бы атаковать турецкие боевые корабли, потому что это было бы фактически прямым ударом по НАТО
Владимир Омелян: Я не думаю, что Россия осмелилась бы атаковать турецкие боевые корабли, потому что это было бы фактически прямым ударом по НАТО
Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook

Россия шантажирует мир угрозой напасть на гражданские корабли, и Украине следует вести переговоры прежде всего с Турцией, чтобы полностью разблокировать судоходство. Об этом заявил в комментарии "Обозревателю" экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Россия занимается государственным пиратством. Это черноморское Сомали – государство, которое откровенно шантажирует уничтожением мирных гражданских судов ради того, чтобы достичь каких-то своих геополитических целей. Но мы видим, что этот шантаж уже не удается", – сказал бывший министр.

Он считает, что при этом желание или нежелание России разблокировать судоходство уже мало на что влияют. 

"На этом этапе было бы достаточно, чтобы Турция просто как государство сказала, что ей это надоело, и на сопровождение морским судам в рамках коридора отправила один-два своих фрегата. Я не думаю, что Россия осмелилась бы атаковать турецкие боевые корабли, потому что это было бы фактически прямым ударом по НАТО. А мы действительно видим очень интересную, стремительную динамику в отношениях Турции с Западом. И я был бы не против, чтобы Черное море тоже стало внутренним морем НАТО", – сказал Омелян.

Он считает, что Украина должна больше работать с партнерами на международных площадках по этому вопросу.

"Я очень надеялся, что на Лондонской мирной конференции этот вопрос будет тоже поднят. Но мне кажется, что правительство, несмотря на победные реляции, существенно недоработало на этом мероприятии. Потому что мы слышали, что будет расширен спектр военных или так называемых военных страховок для восстановления Украины, но в контексте морской торговли я не услышал никаких сдвигов. Сама Украина не вытянет этот вопрос. Тут должен быть сложный механизм координации с нашими союзниками, перестраховки таких рисков. Я думаю, что шансы достаточно высокие для этого, чтобы это было решено", – заявил экс-министр.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Черное море, экспорт, шантаж, торговля, Владимир Омелян, судоходство, соглашение, морские порты Украины, зерновой коридор
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