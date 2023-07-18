Яценюк об остановке "зернового соглашения": Россия привыкла брать заложников

По его словам, выход РФ из сделки о безопасном экспорте украинского продовольствия через Черное море не стал сюрпризом.
"Не произошло ничего неожиданного. Россия привыкла брать заложников. Сегодня они решили взять в заложники жителей стран Африки, более бедных стран", – сказал Яценюк.
По его данным, больше всего украинского зерна импортировали Китай и Турция – около 10 млн т из 33 млн, экспортированных в рамках "зерновой сделки". Бывший премьер-министр считает, что именно КНР должна повлиять на Путина, чтобы остановить угрозу глобального роста цен и возможного голода.
Комментируя заявления Путина о том, что в рамках сделки якобы не соблюдались интересы РФ, Яценюк отметил, что не было никаких соглашений, достигнутых ООН или Турцией, которые бы предусматривали снятие санкций с России.
Нужно найти новые пути экспорта украинского зерна, и лучший из них – обеспечение военного конвоя через Черное море и пролив Босфор, убежден глава Киевского форума по безопасности.
"Посмотрите на цены на пшеницу и зерно. Они уже резко выросли на 3%. Кроме того, Международный валютный фонд уже посчитал, что Украина будет терять до $10 млрд в год из-за российской агрессии, морской блокады и заминирования сельскохозяйственных земель по всей стране. Поэтому Украина понесет огромные убытки. Это будет иметь ужасные последствия для Украины и очень серьезные последствия для стран Африки. И опять-таки, Китай и Турция были главными бенефициарами, кроме беднейших стран. Поэтому они должны сделать все возможное для восстановления этой "зерновой сделки", – подытожил Яценюк.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.