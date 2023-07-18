Яценюк об остановке "зернового соглашения": Россия привыкла брать заложников

По его словам, выход РФ из сделки о безопасном экспорте украинского продовольствия через Черное море не стал сюрпризом.

"Не произошло ничего неожиданного. Россия привыкла брать заложников. Сегодня они решили взять в заложники жителей стран Африки, более бедных стран", – сказал Яценюк.

По его данным, больше всего украинского зерна импортировали Китай и Турция – около 10 млн т из 33 млн, экспортированных в рамках "зерновой сделки". Бывший премьер-министр считает, что именно КНР должна повлиять на Путина, чтобы остановить угрозу глобального роста цен и возможного голода.

Комментируя заявления Путина о том, что в рамках сделки якобы не соблюдались интересы РФ, Яценюк отметил, что не было никаких соглашений, достигнутых ООН или Турцией, которые бы предусматривали снятие санкций с России.

Нужно найти новые пути экспорта украинского зерна, и лучший из них – обеспечение военного конвоя через Черное море и пролив Босфор, убежден глава Киевского форума по безопасности.

"Посмотрите на цены на пшеницу и зерно. Они уже резко выросли на 3%. Кроме того, Международный валютный фонд уже посчитал, что Украина будет терять до $10 млрд в год из-за российской агрессии, морской блокады и заминирования сельскохозяйственных земель по всей стране. Поэтому Украина понесет огромные убытки. Это будет иметь ужасные последствия для Украины и очень серьезные последствия для стран Африки. И опять-таки, Китай и Турция были главными бенефициарами, кроме беднейших стран. Поэтому они должны сделать все возможное для восстановления этой "зерновой сделки", – подытожил Яценюк.