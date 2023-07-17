Яценюк: Не скажу, что НАТО сделал все, что мог. Он мог сделать больше. С точки зрения НАТО они сделали больше, чем ожидали

"Украина получит ускоренную процедуру членства в НАТО, которая была применена для Финляндии и Швеции. Второе – есть решение "Большой семерки" о том, что она фактически будет обеспечивать безопасность для Украины. Это никакие не гарантии безопасности. Гарантии безопасности для Украины – это только пятая статья Вашингтонского договора. Это гарантии помощи, военной помощи для Украины. Это невероятный пакет, просто невероятный. Третье – это очень жесткий антироссийский подход во всех решениях НАТО, очень жесткий подход", – подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что это не членство в НАТО, на которое многие в Украине рассчитывали, однако страны Альянса, по мнению политика, сделали максимум из того, что могли сделать на данном этапе.

"Я не скажу, что НАТО сделал все, что мог. С моей точки зрения они могли сделать больше. С точки зрения НАТО они сделали больше, чем они ожидали. Потому что на весах что? На весах находится безопасность Европы, безопасность стран – членов НАТО. Это безопасность и военная, и финансовая, и экономическая, и продовольственная. На весах лежит вообще устав Организации Объединенных Наций, остатки мирового порядка после Второй мировой войны, борьба с терроризмом. На весах лежит борьба с геноцидом, который начала Россия против Украины. Это с одной стороны. С другой стороны – на этих же весах опасность или вероятность начала ядерной войны станы-агрессора РФ, опасность обострения конфликтов, в которые вступят другие страны на стороне России. Это все есть. Но если мы взвесим, то в принципе первая корзина всегда будет тяжелее. Они сделали максимум, что могли сделать на том этапе. Так же, как и мы делаем сегодня максимум, что мы можем делать", – заявил Яценюк.

Он не исключает, что Россия может развязать ядерную войну.

"У стран – членов НАТО был исторический шанс вообще полностью восстановить мировой глобальный порядок, установленный после Второй мировой войны, а также начать новую страницу мирового порядка, где четко написано: нарушающий устав, нарушающий границы, тот, кто ведет агрессивную войну, тот будет наказан, и мы как военно-политический союз берем на себя эту ответственность, потому что мы защищаем мировой порядок, право, справедливость, мы защищаем тех, на кого напали. И в принципе это было бы решение, которое вообще изменило бы парадигму истории, как по мне. Но для этого решения требовалось согласие всех стран – членов НАТО. Это первое. Второе – для этого решения нужно было иметь другую калькуляцию. А одна из ключевых калькуляций в таком решении, что если Украина станет сейчас членом НАТО, Россия начнет ядерную войну и вовлечет страны – члены НАТО в непосредственный военный конфликт, в том числе ядерный. Я не исключаю этого. Потому что, если у России есть один из крупнейших мировых ядерных потенциалов, и это может быть", – пояснил Яценюк.

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