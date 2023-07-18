Яценюк: Эрдоган не будет переходить границы, противоречащие интересам НАТО, но там, где он сможет заработать больше на России, он точно заработает

"Последний саммит в Вильнюсе показал, что Эрдоган стал более склонен к союзу с Западом и НАТО, чем с Путиным. И то, что он принял решение буквально за сутки перед саммитом снять свои возражения по Швеции, это первое свидетельство того, что он понял, что он больше не выторгует. И второе – что он выторговал то, что он мог выторговать. Он по Швеции выторговал даже изменения в конституцию по борьбе с терроризмом. И американцы фактически согласовали ему поставку F-16 на общий объем, внимание, $20 млрд. Понятно, что предстоит президенту США Джо Байдену еще согласовать это решение с Конгрессом. Но это уже будет, потому что правильно поступил Эрдоган, сняв свои возражения по Швеции", – подчеркнул Яценюк.

В то же время он полагает, что Эрдоган хочет оставаться ключевым переговорщиком между Западом и РФ.

"Я думаю, что Эрдоган будет продолжать игру. В принципе Турция получила свое в этой войне, как это ни звучит цинично, с финансовой и с геополитической точки зрения. С финансовой точки зрения Турция заработала очень многое на России. С геополитической – Эрдоган стал одним из, я скажу, ключевых медиаторов так называемых переговоров с военным преступником Путиным", – сказал Яценюк.

По его словам, Эрдоган постарается балансировать между НАТО и Россией.

"Как будет вести себя дальше Турция? Я думаю, что Эрдоган дальше будет вести такую тройную игру. В этой игре он не будет переходить границы или красные линии, которые напрямую противоречат интересам Альянса, членом которого он является, – это НАТО. Но там, где он сможет заработать больше на России, там он точно заработает больше", – пояснил Яценюк.

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