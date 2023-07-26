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Зеленский: Хочу сказать военкомам и любым другим чиновникам, которые почему-то думают, что можно наглеть в тылу. Вас таких не будет

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Зеленский: Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни военкомам противопоставления себя государству
Зеленский: Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни военкомам противопоставления себя государству
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "неутешительными" предварительные результаты проверки украинских военкомов. Об этом он заявил во время обращения 25 июля, опубликованного его пресс-службой.

"Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других военкомов, кроме бывшего одесского. И результаты неутешительные. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит. Но хочу сказать всем таким военкомам и любым другим чиновникам, которые почему-то думают, что общество якобы просто подождет, что можно наглеть где-то в тылу. Мы выиграем эту войну, которую начала Россия. И мы выигрываем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойна наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет", – сказал он.

По словам президента, "никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни военкомам или каким-либо другим должностным лицам противопоставления себя государству".

"Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать. В Украине и для интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как больше времени провести за границей, и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", – вас таких не будет", – заявил Зеленский.

Контекст:

Заявление Зеленского прозвучало на фоне скандала с бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым. По данным Офиса генпрокурора, в период действия военного положения члены семьи Борисова по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на более чем 151 млн грн. В ГБР уточнили, что военком подозревается в незаконном обогащении на сумму более 188 млн грн. 25 июля он был арестован.

Также 24 июля журналисты "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. У СМИ возник вопрос, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы.

В "Слуге народа" после публикации инициировали вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции. 25 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Аристов решил сложить мандат.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Зеленский, Юрий Аристов, Евгений Борисов
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