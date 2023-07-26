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В Раду внесли постановление о лишении мандата нардепа Аристова, отдыхавшего на Мальдивах

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Аристов написал заявление о сложении полномочий депутата, указано в проекте постановления
Аристов написал заявление о сложении полномочий депутата, указано в проекте постановления
Фото: sluga-narodu.com

26 июля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №9530 о лишении мандата нардепа от "Слуги народа", замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрия Аристова.

Согласно проекту, Аристова планируют лишить мандата по его заявлению о сложении полномочий. Постановление в Раду подал коллега Аристова по фракции, глава комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко. 

Перед этим сегодня Служба безопасности Украины сообщила, что провела обыски у Аристова. По данным СБУ, нардеп отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки".  Во время обысков у депутата нашли загранпаспорт с отметкой о выезде на Мальдивы. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог).

Контекст:

24 июля журналисты "Слідства.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. У СМИ возник вопрос, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы.

В "Слуге народа" после публикации инициировали вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции.

25 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Аристов решил сложить мандат.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, загранпаспорт, мандат, Мальдивы, уголовное производство, Сергей Кальченко, Юрий Аристов
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