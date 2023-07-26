В Раду внесли постановление о лишении мандата нардепа Аристова, отдыхавшего на Мальдивах

Согласно проекту, Аристова планируют лишить мандата по его заявлению о сложении полномочий. Постановление в Раду подал коллега Аристова по фракции, глава комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко.

Перед этим сегодня Служба безопасности Украины сообщила, что провела обыски у Аристова. По данным СБУ, нардеп отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки". Во время обысков у депутата нашли загранпаспорт с отметкой о выезде на Мальдивы. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог).