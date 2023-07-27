Аристову, которого Рада лишила мандата нардепа, сообщили о подозрении

Генпрокурор сообщил о подозрении Аристову по факту внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, отметили в ОГПУ Фото: Служба безпеки України / Telegram

В СБУ отметили в Telegram, что речь идет о действующем заместителе председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

"Установлено, что в середине июля этого года депутат находился в одном из отелей острова Итхаафуши на Мальдивах. Для нелегального выезда за пределы Украины он внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу. В частности, относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народного избранника", – сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, в июле депутат с рабочим визитом выехал на три дня в Литву.

"Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинский осмотр фактически не осуществлялся, – указали в СБУ. – Также выяснено, что депутат вместе с семьей – женщиной и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives".

В ОГПУ подчеркнули, что авиабилеты в Мальдивскую Республику нардеп приобрел заранее.

"Во время обысков в квартире депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы", – рассказали в спецслужбе.

В настоящее время решается вопрос об избрании нардепу меры пресечения, резюмировали в Офисе генпрокурора.

Верховная Рала Украины на заседании 27 июля поддержала проект постановления №9530 о прекращение депутатских полномочий замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова.