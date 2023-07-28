Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу – Зеленский

"Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш юг. И я благодарю всех в мире, кто уже присоединился к этой работе с нами", – сказал он.

Президент также опубликовал видео последствия российской ракеты по Свято-Преображенскому храму. Он сообщил, что полностью уничтожен алтарь и повреждена конструкция здания.

Президент добавил, что специалисты должны определить возможности восстановления храма.

"Благодарю наших партнеров в Европе за готовность присоединиться к восстановлению. Главное – спасена Касперовская икона Божьей матери. Сердце храма живет", – заявил глава государства.