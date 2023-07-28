Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу – Зеленский

"Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш юг. И я благодарю всех в мире, кто уже присоединился к этой работе с нами", – сказал он.
Президент также опубликовал видео последствия российской ракеты по Свято-Преображенскому храму. Он сообщил, что полностью уничтожен алтарь и повреждена конструкция здания.
Президент добавил, что специалисты должны определить возможности восстановления храма.
"Благодарю наших партнеров в Европе за готовность присоединиться к восстановлению. Главное – спасена Касперовская икона Божьей матери. Сердце храма живет", – заявил глава государства.
После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она несколько дней подряд наносила удары по южным регионам Украины, атаковала портовую и логистическую инфраструктуру.
В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. В МВД сообщали в тот же день, что погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено 61 здание, пострадали 28 памятников – объектов культурного наследия, в частности Спасо-Преображенский собор. По данным горсовета Одессы, он может обрушиться.
27 июля стало известно, что нашли тело еще одной погибшей в результате атаки 23 июля. Тело женщины было обнаружено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома по улице Парковой. Ее личность устанавливается.