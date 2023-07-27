Зеленский приехал в Днепр и провел выездное заседание ставки

Зеленский рассказал, что начал рабочий день в Днепре Фото: president.gov.ua (архив)

"Начали рабочий день в Днепре. Выездная ставка в зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск "Таврия". Ситуация на фронте, ход наступательных и оборонительных действий", – написал он в Telegram.

Зеленский сообщил, что на заседании ставки с докладами выступили главком ВСУ Валерий Залужный, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, командующий ОСУВ "Хортица" Александр Сырский. О данных разведки рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Пристальное внимание к обеспечению войск боеприпасами. Доклады заместителя министра обороны [Ростислава] Замлинского и командующего силами логистики [Олега] Гуляка. Результативность использования существующих систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом будущих поступлений – командующий Воздушными силами [Николай] Олещук", – добавил Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что завершается всеобъемлющая проверка территориальных центров комплектования (военкоматов).

"Одиннадцать областей – на особом контроле", – подчеркнул президент.