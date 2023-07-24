“Результаты будут ощутимы“. Зеленский рассказал о трех основных вопросах на заседании ставки

По словам Зеленского, на ставке обсудили "три основных вопроса".
"Первый. Актуальная ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий. Второй. Наш ответ на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию, – написал президент. – Третье. Разблокирование Черного моря. "Зерновой коридор".
Как рассказал Зеленский, в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего докладывали главком ВСУ Валерий Залужный, командующие Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и вице-премьер Александр Кубраков.
"Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы", – резюмировал глава государства.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
В течение 2022 года Зеленский провел 45 заседаний ставки. В этом году президент собирал заседания ставки более 25 раз, предыдущий раз – 21 июля.