В Одессе после атаки РФ 23 июля повреждено 61 здание, пострадало 28 памятников – объектов культурного наследия – горсовет

Отмечается, что в городе проводятся работы по разбору завалов, расчистке дорог и дворовых проходов.

"Вчера проводилась консервация жилых домов, закрыто пленкой 869 оконных проемов. На пострадавших 28 памятниках – объектах культурного наследия актируются повреждения", – сказано в сообщении.

Также коммунальные службы актируют повреждения в квартирах жителей Одессы для дальнейшего получения ими материальной помощи из городского бюджета, указали в горсовете.

Контекст:

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети.

В ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор УПЦ МП, одна из его стен имеет нестабильное положение, поэтому может обрушиться, рассказали в горсовете 24 июля. Кроме того, пострадали пять дошкольных учебных заведений.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.