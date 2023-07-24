ЮНЕСКО направит миссию в Одессу из-за российской атаки

"Это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия против культурного наследия Украины. Я решительно осуждаю это нападение на культуру и призываю Российскую Федерацию принять конструктивные меры по выполнению своих обязательств в соответствии с международным правом, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенцию 1972 года о всемирном наследии", – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.
Отмечается, что ЮНЕСКО продолжит взаимодействие с руководителями объектов всемирного наследия, местными и национальными властями для выявления неотложных потребностей в помощи.
В ближайшие дни ЮНЕСКО направит в Одессу миссию для проведения предварительной оценки ущерба.
"Эти нападения противоречат недавним заявлениям российских властей о мерах предосторожности, принятых для сохранения объектов всемирного наследия на территории Украины, включая их буферные зоны. Преднамеренное разрушение культурных объектов может быть приравнено к военному преступлению", – добавили в организации.
В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.
Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.
В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.