ЮНЕСКО направит миссию в Одессу из-за российской атаки

"Это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия против культурного наследия Украины. Я решительно осуждаю это нападение на культуру и призываю Российскую Федерацию принять конструктивные меры по выполнению своих обязательств в соответствии с международным правом, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенцию 1972 года о всемирном наследии", – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

Отмечается, что ЮНЕСКО продолжит взаимодействие с руководителями объектов всемирного наследия, местными и национальными властями для выявления неотложных потребностей в помощи.

В ближайшие дни ЮНЕСКО направит в Одессу миссию для проведения предварительной оценки ущерба.

"Эти нападения противоречат недавним заявлениям российских властей о мерах предосторожности, принятых для сохранения объектов всемирного наследия на территории Украины, включая их буферные зоны. Преднамеренное разрушение культурных объектов может быть приравнено к военному преступлению", – добавили в организации.