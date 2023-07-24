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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЮНЕСКО направит миссию в Одессу из-за российской атаки

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ЮНЕСКО направит в Одессу миссию для проведения предварительной оценки ущерба
ЮНЕСКО направит в Одессу миссию для проведения предварительной оценки ущерба
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) осудила ракетную атаку россиян на исторический центр Одессы и в ближайшие дни направит в город миссию для проведения предварительной оценки ущерба. Об этом организация сообщила 23 июля на своем сайте.

"Это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия против культурного наследия Украины. Я решительно осуждаю это нападение на культуру и призываю Российскую Федерацию принять конструктивные меры по выполнению своих обязательств в соответствии с международным правом, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенцию 1972 года о всемирном наследии", – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

Отмечается, что ЮНЕСКО продолжит взаимодействие с руководителями объектов всемирного наследия, местными и национальными властями для выявления неотложных потребностей в помощи.

В ближайшие дни ЮНЕСКО направит в Одессу миссию для проведения предварительной оценки ущерба.

"Эти нападения противоречат недавним заявлениям российских властей о мерах предосторожности, принятых для сохранения объектов всемирного наследия на территории Украины, включая их буферные зоны. Преднамеренное разрушение культурных объектов может быть приравнено к военному преступлению", – добавили в организации.

Контекст:

В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Одесса, война, культура, ЮНЕСКО, война России против Украины, разрушения, Одри Азуле
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