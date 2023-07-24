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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Одесский митрополит УПЦ МП Агафангел заявил, что в Преображенский собор в Одессе попала "российская ракета по указанию командования РФ"

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Какова бы ни была цель "специальной военной операции", она не сможет оправдать убийство, насилие и разруху, заявил иерарх
Какова бы ни была цель "специальной военной операции", она не сможет оправдать убийство, насилие и разруху, заявил иерарх
Фото: Одесская епархия / Facebook

Вторжение России в Украину является настоящим геноцидом украинского народа. Об этом митрополит Одесский и Измаильский Украинской православной церкви Московского патриархата Агафангел заявил в обращении к священнослужителям и пастве, опубликованном в Facebook.

По его словам, "не может сегодня страна, считающая себя православной, на словах соблюдать Божий закон и одновременно творить дела зла и тьмы". Ранее Агафангел был одним из самых ярых сторонников РПЦ МП в Украине.

"Российская ракета по указанию командования Российской Федерации попала в духовное сердце миролюбивого города Одессы – Спасо-Преображенский кафедральный собор. Величие и бриллиантовое украшение Южной Пальмиры стоит в руинах. Обломки ракеты ранили сердце каждого одессита, кто своим трудом и молитвой отстроил эту святыню, разрушенную в далеком 1936 году", – говорится в документе.

Какова бы ни была цель так называемой "позорной "специальной военной операции", она не сможет оправдать убийство и насилие, разруху и вынужденное беженство", написал Агафангел.

"Нам до сих пор непонятно, от кого нас хотят освободить? От жизни?" – обращается он к священникам и верующим.

https://www.facebook.com/Odesskaja.eparhija/posts/pfbid0qQmHKMFRLhtE5oKWN4WkpUzbvGN8U2ir58x7Gn1ec4yJwtq69iwLxPJrihhycXGil

После российского обстрела Одессы в ночь на 23 июля предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий выразил соболезнования одесским верующим и священнослужителям в свзи с разрушением кафедрального собора.

Он заявил, что "всякий целящийся в небо попадает в конце концов в самого себя". Предстоятель УПЦ МП призвал одесситов "к терпению и сугубой молитве", а также "смирить гнев" и не дать ему "превратиться в слепую ненависть".

23 июля после обстрела Преображенского храма викарий Одесской епархии УПЦ МП архиепископ Арцизский Виктор (Быков) обратился к главе РПЦ Кириллу, осудив "бездумную агрессию РФ" против независимой Украины, а также призвал РПЦ "отстать" от УПЦ. Письмо было опубликовано в Facebook Свято-Ильинского мужского монастыря.

"Не единожды вы в своих проповедях говорили о единстве "Святой Руси", которое вы своим благословением и делами полностью уничтожаете. Именно личным вашим благословением воинство РФ сегодня творит бесчинство и откровенную войну на суверенной территории Украинской державы", – написал викарий.

https://www.facebook.com/iliyamonastery/posts/pfbid0hdWRZvgfKNoiAk6crbnUtXZH7BgrVxp7n5tW6fNmhdtiRVVh7kXG1L331T84jJGjl


Контекст:

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Кроме Спасо-Преображенского собора УПЦ МП российский удар по Одессе повредил 25 памятников архитектуры. Мэрия Одессы сообщила, что в результате ночной атаки врага повреждения получили более 40 зданий. Кроме того, пострадали пять дошкольных учебных заведений.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

Теги: Одесса, УПЦ МП, церковь, война России против Украины, обращение
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