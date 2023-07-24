Одесский митрополит УПЦ МП Агафангел заявил, что в Преображенский собор в Одессе попала "российская ракета по указанию командования РФ"

По его словам, "не может сегодня страна, считающая себя православной, на словах соблюдать Божий закон и одновременно творить дела зла и тьмы". Ранее Агафангел был одним из самых ярых сторонников РПЦ МП в Украине.
"Российская ракета по указанию командования Российской Федерации попала в духовное сердце миролюбивого города Одессы – Спасо-Преображенский кафедральный собор. Величие и бриллиантовое украшение Южной Пальмиры стоит в руинах. Обломки ракеты ранили сердце каждого одессита, кто своим трудом и молитвой отстроил эту святыню, разрушенную в далеком 1936 году", – говорится в документе.
Какова бы ни была цель так называемой "позорной "специальной военной операции", она не сможет оправдать убийство и насилие, разруху и вынужденное беженство", написал Агафангел.
"Нам до сих пор непонятно, от кого нас хотят освободить? От жизни?" – обращается он к священникам и верующим.
После российского обстрела Одессы в ночь на 23 июля предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий выразил соболезнования одесским верующим и священнослужителям в свзи с разрушением кафедрального собора.
Он заявил, что "всякий целящийся в небо попадает в конце концов в самого себя". Предстоятель УПЦ МП призвал одесситов "к терпению и сугубой молитве", а также "смирить гнев" и не дать ему "превратиться в слепую ненависть".
23 июля после обстрела Преображенского храма викарий Одесской епархии УПЦ МП архиепископ Арцизский Виктор (Быков) обратился к главе РПЦ Кириллу, осудив "бездумную агрессию РФ" против независимой Украины, а также призвал РПЦ "отстать" от УПЦ. Письмо было опубликовано в Facebook Свято-Ильинского мужского монастыря.
"Не единожды вы в своих проповедях говорили о единстве "Святой Руси", которое вы своим благословением и делами полностью уничтожаете. Именно личным вашим благословением воинство РФ сегодня творит бесчинство и откровенную войну на суверенной территории Украинской державы", – написал викарий.
Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Кроме Спасо-Преображенского собора УПЦ МП российский удар по Одессе повредил 25 памятников архитектуры. Мэрия Одессы сообщила, что в результате ночной атаки врага повреждения получили более 40 зданий. Кроме того, пострадали пять дошкольных учебных заведений.
Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.