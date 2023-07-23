Предстоятель УПЦ МП об ударе РФ по Одессе: Всякий целящийся в небо попадает в конце концов в самого себя

"С глубокой печалью восприняли известие об очередной вражеской атаке на город Одессу, вследствие чего разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, жилые дома и другие сооружения. Особой болью является то, что в сегодняшнюю ночь вновь погибли люди, много раненых и госпитализированных. [...] Сопереживаю всем, кому дорог этот шедевр христианского храмового зодчества, занимающий особое место среди памятников архитектуры всеукраинского культурного наследия", – говорится в обращении.
Онуфрий заявил, что "всякий целящийся в небо попадает в конце концов в самого себя".
Предстоятель УПЦ МП призвал одесситов "к терпению и сугубой молитве", а также "смирить гнев" и не дать ему "превратиться в слепую ненависть".
"Каким бы страшным ни был сей век, в конце концов победит божественная любовь, которую не под силу уничтожить ни лжи, ни насилию", – заявил Онуфрий.
В своем обращении он ни разу не упомянул, что удар по Одессе наносила страна-агрессор Россия.
Ранее 23 июля российский удар по Одессе осудила Одесская епархия УПЦ МП, назвав это террористическим актом и указав, что храм разрушила российская ракета.
Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка.
Повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.
Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.