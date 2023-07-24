Поврежденный россиянами Спасо-Преображенский собор в Одессе может обрушиться – горсовет

Мэр Одессы Геннадий Труханов провел оперативное совещание по поводу противоаварийных работ в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, куда накануне попала российская ракета.

Эксперты отмечают, что одна из стен имеет нестабильное положение, поэтому может произойти внезапное неуправляемое обрушение. Учитывая это, работы необходимо начать в кратчайшие сроки.

Сначала следует демонтировать аварийно-опасный участок стены. После этого нужно сделать кровлю во избежание затопления в случае дождя.

Контекст:

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Кроме Спасо-Преображенского собора УПЦ МП российский удар по Одессе повредил 25 памятников архитектуры. Мэрия Одессы сообщила, что в результате ночной атаки врага повреждения получили более 40 зданий. Кроме того, пострадали пять дошкольных учебных заведений.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.