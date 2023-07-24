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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали порт в Рени, находящийся в 200 метрах от Румынии. Президент Йоханнис "решительно осудил" РФ

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По информации главы Ренийской общины, оккупанты выпустили по району 15 дронов
По информации главы Ренийской общины, оккупанты выпустили по району 15 дронов
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Румыния решительно осуждает последний удар России по портовой инфраструктуре украинского города Рени, расположенного недалеко от границы. Об этом президент страны Клаус Йоханнис написал 24 июля в Twitter.

По его словам, атака по гражданской инфраструктуре на Дунае произошли в непосредственной близости от румынской территории.

"Эта недавняя эскалация представляет собой серьезный риск для безопасности в Черном море. Это также влияет на дальнейший украинский зерновой транзит и, следовательно, на глобальную продовольственную безопасность", – написал Йоханнис.

О том, что в результате ночной атаки на Рени пострадали склады с зерном, утром сообщило местное издание "Рени-Одесса". По его данным, российские оккупанты выпустили по этому району около 15 беспилотников.

Председатель Ренийской общины Игорь Плехов рассказал, что разрушены три склада с зерном. Также взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений на предприятии. Спасатели оперативно потушили несколько возгораний, добавил он.

ВВС отмечает, что разрушенные российскими ударами зерновые терминалы находятся на берегу Дуная напротив Румынии, которая является членом НАТО.

"Солдаты и моряки, находившиеся на противоположном берегу реки, видели яркие огни, слышали приближение беспилотников и взрывы. Один из румынских журналистов назвал этот удар самым близким к румынской территории с начала войны. Рени находится примерно в 200 м от Румынии через Дунай и в 10 км от румынского портового города Галац", – говорится в статье.

Контекст:

В ночь на 24 июля российские оккупанты атаковали дронами портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области. По словам главы областной военной администрации, пострадали семь человек, один – в тяжелом состоянии.

В предыдущие разы оккупанты атаковали регион в ночь на 18-е, в ночь на 19-е, в ночь на 20-е, ночью и днем 21 июля, используя ракеты и дроны-камикадзе. В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портам, а также терминалам оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна. 

В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы с начала полномасштабной войны. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля

Теги: Румыния, экспорт, Одесская область, Дунай, Клаус Йоханнис, обстрелы, война России против Украины, Рени, российские оккупанты, зерно
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