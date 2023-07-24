Оккупанты атаковали порт в Рени, находящийся в 200 метрах от Румынии. Президент Йоханнис "решительно осудил" РФ

По его словам, атака по гражданской инфраструктуре на Дунае произошли в непосредственной близости от румынской территории.

"Эта недавняя эскалация представляет собой серьезный риск для безопасности в Черном море. Это также влияет на дальнейший украинский зерновой транзит и, следовательно, на глобальную продовольственную безопасность", – написал Йоханнис.

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian * civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania * . This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) July 24, 2023

О том, что в результате ночной атаки на Рени пострадали склады с зерном, утром сообщило местное издание "Рени-Одесса". По его данным, российские оккупанты выпустили по этому району около 15 беспилотников.

Председатель Ренийской общины Игорь Плехов рассказал, что разрушены три склада с зерном. Также взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений на предприятии. Спасатели оперативно потушили несколько возгораний, добавил он.

ВВС отмечает, что разрушенные российскими ударами зерновые терминалы находятся на берегу Дуная напротив Румынии, которая является членом НАТО.

"Солдаты и моряки, находившиеся на противоположном берегу реки, видели яркие огни, слышали приближение беспилотников и взрывы. Один из румынских журналистов назвал этот удар самым близким к румынской территории с начала войны. Рени находится примерно в 200 м от Румынии через Дунай и в 10 км от румынского портового города Галац", – говорится в статье.