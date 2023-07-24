Оккупанты атаковали порт в Рени, находящийся в 200 метрах от Румынии. Президент Йоханнис "решительно осудил" РФ

По его словам, атака по гражданской инфраструктуре на Дунае произошли в непосредственной близости от румынской территории.
"Эта недавняя эскалация представляет собой серьезный риск для безопасности в Черном море. Это также влияет на дальнейший украинский зерновой транзит и, следовательно, на глобальную продовольственную безопасность", – написал Йоханнис.
I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian * civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania * . This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security.— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) July 24, 2023
О том, что в результате ночной атаки на Рени пострадали склады с зерном, утром сообщило местное издание "Рени-Одесса". По его данным, российские оккупанты выпустили по этому району около 15 беспилотников.
Председатель Ренийской общины Игорь Плехов рассказал, что разрушены три склада с зерном. Также взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений на предприятии. Спасатели оперативно потушили несколько возгораний, добавил он.
ВВС отмечает, что разрушенные российскими ударами зерновые терминалы находятся на берегу Дуная напротив Румынии, которая является членом НАТО.
"Солдаты и моряки, находившиеся на противоположном берегу реки, видели яркие огни, слышали приближение беспилотников и взрывы. Один из румынских журналистов назвал этот удар самым близким к румынской территории с начала войны. Рени находится примерно в 200 м от Румынии через Дунай и в 10 км от румынского портового города Галац", – говорится в статье.
В ночь на 24 июля российские оккупанты атаковали дронами портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области. По словам главы областной военной администрации, пострадали семь человек, один – в тяжелом состоянии.
В предыдущие разы оккупанты атаковали регион в ночь на 18-е, в ночь на 19-е, в ночь на 20-е, ночью и днем 21 июля, используя ракеты и дроны-камикадзе. В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портам, а также терминалам оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна.
В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы с начала полномасштабной войны. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.
В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля.